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為何不可

副刊版 2020/10/16

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出生時父母賜名，升中時需要英文名便胡亂地被補習老師定為Tony，最普通不過的名字陪伴一生，說不上喜歡不喜歡，豈知內裏玄機正代表醫生的人生態度。

說「不」是一種態度，說「為何不可」（Why Not）是另一種態度，當大眾覺得人類不能像雀鳥般飛行時，萊特兄弟（Wright Brothers）會說：「Why Not？」當大眾覺得不能把電腦功能放進手機裏時，喬布斯（Steve Jobs）會說：「Why Not？」當然，他們是做大事的人，醫生很渺小，只能就醫生Gel頭或醫生不打領呔等小事問句「Why Not？」

事實上，這人生取態很可能影響醫療決定，在政府醫療架構下，遇上爭議性決定時，公家醫生說「不」的機會很高；相反，私人執業醫生則會說「Why Not？」有趣的是，私人執業醫生可能在不久之前，也在公營醫院工作。原因主要是，在政府架構下，很多時要跟隨guideline（指引）行事，不是不可偏離指引，反正指引定義只是指點引導而非法律，只是若醫生不跟指引行事，便要花上時間心思去解釋偏離的原因，同時亦擔心出事後要負上責任。相對地，向病人說句「不」，容易得多。

也有不少公營醫院醫生會說「Why Not？」他們願意為病人多費心思、多花時間，在一般走不通的路綫上為病人謀出路，除了有心更要有力，才能為病人問「Why Not？」不是權力而是洞悉力，要有充足知識，才能洞悉指引不足之處，為病人爭取最佳治療。

說回名字，Tony倒寫便是Y Not！

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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