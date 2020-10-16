我們都聽過，在思考或用腦過度、極度傷心的狀態下，容易生白頭髮，但究竟為甚麼會這樣？當中過程是怎樣的呢？哈佛幹細胞和再生生物學教授Ya-Chieh Hsu，在今年初發表的研究，可能為以上問題找到一點頭緒。

Hsu跟團隊利用老鼠做了一連串實驗，發現在極度受壓情況下，在老鼠體內負責控制皮膚和頭髮顏色的幹細胞會受到嚴重損害，本來毛身是黑色的老鼠，可在短短數星期內便完全變白。

Hsu的團隊相信，那是跟體內黑色素細胞（Melanocyte）有關，它是負責生產令動物和人體有膚色和毛色的黑色素（Melanin）。但研究團隊發現，當老鼠在受到痛楚的情況下，體內會釋放腎上腺素（Adrenaline）和皮質醇（Cortisol），令心跳加快和血壓上升，繼而影響神經系統，導致老鼠處於受壓狀態。而這種壓力，令負責產生毛囊顏色的黑色素細胞加速損耗。而最驚人的發現是，在極度受壓的情況下，黑色素細胞可於數日內完全凋謝。Hsu更指出，當這些細胞死亡後，就無法重生，造成永久損害。

曾聽聞傳說，人在極度傷心時，會一夜白髮。初聞之暗忖：有沒有人傷心得那麼誇張？現在看來，這情況可用「黑色素細胞迅速枯萎」解釋得到。以前我們經常掛在嘴邊「死好多細胞」，本意或只隨口噏而已，現在證實起碼可以好快死好多黑色素細胞，還要死咗生唔番，那就要好好地想想，死細胞白了頭這回事，是否值得了。當然，為了值得的人與事，即使勞心勞力白了頭，也該無怨無悔；但若為等閒的人和事，白白壯烈犧牲一去不返的珍貴黑色素細胞，哪裏對得起自己？以前「豪」了出去的白髮，是一個溫柔的提示，往後的日子，請好好對待自己，心力白勞，遭殃是自己的細胞。