King Fook水果盛宴 副刊版 2020/10/16 分享： 吃水果無分季節，景福珠寶也在這個秋意正濃的時候，為大家帶來了全新Fruitail系列。設計師以3款常見的水果：蘋果、菠蘿和士多啤梨作設計靈感，透過精巧細緻的鑲嵌工藝，創製出既矜貴亦可愛的珠寶首飾。 不同 ... 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 Tiffany珠寶盒的萬花筒世界 2020/08/28 Tiffany珠寶盒的萬花筒世界 Boucheron突破傳統 珠寶首用NASA特列物質 2020/08/07 Boucheron突破傳統 珠寶首用NASA特列物質 Louis Vuitton高級珠寶剛柔並濟 2020/07/17 Louis Vuitton高級珠寶剛柔並濟 Bulgari B.zero1 ROCK 21載經典延續 2020/06/26 Bulgari B.zero1 ROCK 21載經典延續 De Beers耗時7年 成就完美色彩世界 2020/06/19 De Beers耗時7年 成就完美色彩世界 珠寶 消費資訊 消費種類 景福集團（00280） 品牌 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入