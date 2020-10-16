King Fook水果盛宴

吃水果無分季節，景福珠寶也在這個秋意正濃的時候，為大家帶來了全新Fruitail系列。設計師以3款常見的水果：蘋果、菠蘿和士多啤梨作設計靈感，透過精巧細緻的鑲嵌工藝，創製出既矜貴亦可愛的珠寶首飾。

不同

...