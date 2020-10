歷來最好演說？ 拜登在蓋茨堡籲團結

昨天提到特朗普今年8月在白宮接受共和黨總統候選人正式提名,其實他原本想過在賓夕法尼亞州的蓋茨堡,發表接受提名演講,被指企圖將自己的演講,上升到《蓋茨堡演說》2.0的高度。林肯總統曾在當地發表著名的《蓋茨堡演說》(Gettysburg Address),被人們公認為美國歷史上最偉大演說之一。

特朗普最後並沒有像林肯,以總統身份在蓋茨堡演說,不過他在2016年10月首次競選總統時,曾經以候選人身份在那兒演講。他說自己表達的反建制內涵,與當年林肯演講的核心是一脈相承;又表示「希望以林肯為榜樣,癒合美國面對的裂痕」,但最後卻脫稿,指摘美國選舉「作弊且崩壞」,並罵媒體「墮落」,還藉機否認多名女子對他的性侵指控,特朗普版本的蓋茨堡演說,就此慢慢被人淡忘了。

4年後,拜登在本月6日亦去到蓋茨堡發表演說,可能碰正特朗普確診新冠肺炎治療後出院,傳媒焦點都放在特朗普身上。美國媒體固然有報道拜登演說,本港傳媒提及的就很少。這篇題為《為國家靈魂而戰》的演說,全長22分鐘,沒有特朗普的聲嘶力竭,也沒有艱深詩詞語句,無提拜登具體政綱承諾,甚至隻字未提特朗普,而是呼喚全體國人包括共和黨和民主黨人,結束黨爭與分裂,重建信任,聯合一道再次成就這個「最美好的國家」。《華盛頓郵報》形容,是拜登生涯中最好的演講;《紐約時報》當晚正式宣布支持拜登做總統,說「在無情的混亂中,拜登正為焦慮、疲憊的國家,提供一些超出政策或意識形態的東西。」

最慘烈內戰後 林肯演講促棄仇恨

157年前的7月頭3天,發生了一場美國最慘烈的內戰「蓋茨堡戰役」(Battle of Gettysburg),南北軍隊傷亡達5萬人。4個月後,當時的總統林肯在蓋茨堡軍人公墓落成典禮上,發表這篇後世著名的,人稱《蓋茨堡演說》,全文不到300字,卻名留青史。

文字洗練而充滿張力,成為美國歷史上被人引用最多的演說之一,也是學校文學教材。林肯呼籲全國放棄分歧與仇恨,恢復團結。拜登今天則在美國疫情肆虐、經濟衰退和選舉分裂疊加的黑暗時刻,同樣呼籲摒棄仇恨,團結應對分裂與疫情。

「讓民有、民治、民享的政府不致從世上消失。」林肯的這句蓋茨堡名言,大家都有印象。在這裏,分享拜登蓋茨堡演說一些節錄,讓大家自行領悟這篇沒甚麼大道理,主旨只在「回歸正常,令事情看來make sense」的演說。

「Instead of treating each other's party as the opposition, we treat them as the enemy. This must end. We need to revive the spirit of bipartisanship in this country. A spirit of being able to work with one another. When I say that, and I've been saying it for two years now, I'm accused of being naive. I'm told,“Maybe that's the way things used to work, Joe, but they can't work that way anymore.”Well, I'm here to tell you they can, and they must if we're going to get anything done.」「我們不把另一方政黨當作反對黨,而是把他們當作敵人看待,這必須結束。我們需要恢復這個國家的兩黨合作精神,能夠互相合作的精神。當我這麼說,其實我已經說了兩年,人人都指摘我天真。有人告訴我,『也許這是過去的做事方式,祖,但現在不能再這樣了。』好吧,我在這裏告訴你,他們可以這樣,如果我們要做成任何事情,他們亦必須這樣做。」

「I'm running as a proud Democrat, but I will govern as an American president. I'll work with Democrats and Republicans. I'll work as hard for those who don't support me, as those who do. That's the job of a president; the duty to care for everyone.」「我以自豪的民主黨人身份競選,但我將以美國人的總統施政。我將與民主黨和共和黨人合作。我會為那些不支持我的人,和那些支持我的人同樣努力。這是總統的職責所在:照顧每個人。」

「Too many Americans seek not to overcome our divisions, but to deepen them, we must seek not to build walls, but bridges. We must seek not to have our fist clenched, but our arms open. We have to seek not to tear each other apart, we seek to come together. You don't have to agree with me on everything, or even on most things, to see that we're experiencing today is neither good nor normal.」「太多美國人不尋求克服分歧,而是加深。我們要尋求的不是築牆,而是搭橋。我們尋求的不是緊握拳頭,而是張開雙臂。我們需要的並非割離,而是走在一起。你不必在每件事上,甚至在大多數事情上同意我的觀點,但都已經看得出,我們今天所經歷的既不好,而且不正常。」

「今天我們再為國家靈魂而戰」

「Wearing a mask is not a political statement. It's a scientific recommendation. Social distancing isn't a political statement. It's a scientific recommendation. Testing, tracing, the development and all approval and distribution of a vaccine, isn't a political statement. It is a science-based decision.」「戴口罩不是政治聲明,是一個科學的建議。社交距離不是一種政治聲明,是科學建議。疫苗測試、追蹤、開發、批准和分發,都不是政治聲明,而是基於科學的決定。」

「Today, we're engaged, once again, in the battle for the soul of the nation, the forces of darkness, the forces of division, the forces of yesterday are pulling us apart, holding us down and holding us back. We must free ourselves of all of them. As president, I will embrace hope, not fear. Peace, not violence. Generosity, not greed. And light, not darkness. I'll be a president who appeals to the best in us, not the worst.」「今天,我們再次投入到為國家的靈魂而戰當中,黑暗的力量,分裂的力量,昨天的力量正在撕裂我們,把我們壓下去,束縛着我們。我們必須把自己從中解放出來。作為總統,我將擁抱希望,而不是恐懼;和平,而不是暴力;慷慨,而不是貪婪;光明,而不是黑暗。我將會成為一個帶引出美國人最好一面的總統,而不是最糟糕一面。」