港深雙城此消彼長 港會被取代嗎？

國家主席習近平主持深圳特區建立40周年慶祝大會，將深圳的地位推上一個新台階，港深雙城記此消彼長、香港獨憔悴，香港被取代、被融合的聲音再起。港深未來發展有互補的空間，在大灣區各有重要角色，香港前景不是看深圳發展多快，而是看能否走出自毁式的惡性循環。

習近平高度重視深圳，因深圳改革開放40年，GDP由1980年2.7億元人民幣，增至2019年2.7萬億元人民幣，年均增長20.7%；深圳既是過去改革開放成績的明證，習近平亦借深圳向國際顯示，中國「不走回頭路、不會閉關自守」，周日發布《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，給予深圳27條改革舉措和40條首批授權事項，就是要說明中國改革開放要更大步地走下去。

中國「入世」 深特殊待遇大減

習近平並賦予深圳粵港澳大灣區重要引擎的角色，要求深圳推動三地經濟運行的規則銜接、機制對接，深圳恍如大灣區龍頭。尤其深圳GDP在2018年已超越香港，在高新科技又明顯領先香港，香港可能被取代之說，就甚囂塵上。

香港與深圳關係微妙，中央在1980年成立4大特區，就看中深圳可透過香港、珠海透過澳門、汕頭透過東南亞華僑、廈門透過台灣，發揮帶動特區向前的力量。結果深圳遙遙跑出，香港對深圳前期發展有不可磨滅的功勞。深圳特區成立40年，大致可分為前20年和後20年。由1980年到2000年深圳享有優惠政策，亦因港資設廠的龐大拉動力，當年港資就佔內地的外資約六成，香港貨櫃碼頭商亦刻意內遷深圳，成為深圳發展的第一桶金。

然而，深圳踏入2000年就碰上重大挫折。中國在2001年加入世貿，當時負責談判的總理朱鎔基就看到廣東的來料加工業，令國家背上龐大貿易順差，惹美國等打壓，但內地只是賺取微薄工錢，因而大力遏制加工業，要求廣東騰籠換鳥，深圳、東莞首當其衝；深圳亦因中國「入世」，中國要平等對待外資，故特區過去享有的特殊待遇遭大減。

雪上加霜的是，佔深圳GDP 15%的金融業，又要為上海讓路。整個90年代，深圳交易所與上海競爭激烈，且勢頭更勝上海，在上市公司數目和每日成交額，都超越上海證券交易所。但當時以「上海幫」佔主導的中央高層，認為內地應全力催谷上海為國家金融中心，故2000年起停批企業在深圳主板上市，讓深圳籌設創業板作為彌補。

專利全球第二 被稱「硬體矽谷」

然而，全球科網泡沫在2001年爆破，深圳創業板拖至2009年才成立，惜又遇上國際金融海嘯。另由於上海成為國內金融中心，不少原本紮根在深圳的大型金融機構，將重心轉往上海。2003年內地有篇火紅文章：「深圳，你被誰拋棄」，就是當時深圳坎坷的標記。

深圳在苦無出路下，惟有劍走偏鋒，挑戰香港「low tech撈嘢，high tech揩嘢」的說法，全力開拓高新科技。深圳辦高科有一大優勢，就是山高皇帝遠。由於身處國家南端，深圳受中央政策牽制較少，沒有如北京中關村般在天子腳下，要循規蹈矩。高新科技的成敗，就在於敢闖敢試、打破現有市場規則，發揮經濟學家熊彼德所說的創造性破壞（Creative Destruction）。

結果，深圳雖沒有名牌大學壓陣，卻自2003年起成為全國申請專利最多的城市。在國際知識產權組織（WIPO）的PCT專利數據庫統計中，深圳累積擁有的國際專利在全球城市中，近年都排第二，僅次於東京，勝過矽谷、首爾、巴黎、紐約、倫敦等。在國際專利申請50強企業中，深圳去年就佔了7席，其中華為更是全球專利申請排名第一，其他6家分別為平安科技、中興通訊、大疆創新、華星光電、勝訊和深圳傳音控股，足見陣容鼎盛。知名美國科網雜誌《連線》（Wired）就將深圳稱為「硬體矽谷」（The Silicon Valley of Hardware）。深圳政府最自豪的是：「深圳每近10人當中就有1人是公司老闆」，創業氣氛極濃。

深圳束縛少，亦給予人才「人有多大膽，地有多大產」的發揮空間，對年輕人、創客形成強大吸力。深圳被譽為全國「最年輕」、「最拼」的城市，常住人口平均年齡只有33歲，就業人口佔常住人口86%，其他一綫城市只約為50至60%。人口亦帶來人才滙聚，2008年深圳人口950萬人，大專以上學歷只佔10%，2019年深圳人口1,300萬，大專以上學歷的各類人才比率升至44.5%、約580萬人，等於過去10年的新增人口都是高學歷的。

港深如紐約矽谷 互補空間大

深圳能突破逆境，走出一條生路，亦是國家發展的一條新路；但深圳光芒愈盛，香港對照下就變得更黯淡。香港會否被深圳取代？其實港深的互補空間大於「兩個只能活一個」式的惡鬥關係，試想美國的矽谷與紐約，是尋求更緊密合作，還是謀求互相取代？香港與深圳就如紐約與矽谷，一個掌有國際金融中心，一個是國際科技中心，加上地理上的比鄰，若能夠合作，對大灣區可釋放龐大的推動力。

習近平要求深圳「推進粵港澳大灣區建設，豐富『一國兩制』事業發展新實踐」，無疑是希望深圳與實行一國兩制的港澳合作，顯示中央並沒有忘記香港。

港繁榮要有新動力 灣區是出路

在中央眼中，香港因外部勢力插手而爆發暴亂，目標針對內地，中央一要為香港平亂，保障國家安全，二要維護香港繁榮，以反擊美國等外部勢力行為。出重手推港區國安法，就是要令香港重回安定；至於香港繁榮，就要有新動力，加大加快與大灣區合作，就是中央提供的一條出路。

不少港人一直抗拒與內地合作，視為被融合、被規劃。內地發展模式與香港的最大不同，就在於政府高度介入，對經濟、社會有全套和長遠規劃，其中尤以每5年一次的規劃最為重要。香港一直抗拒參與內地五年規劃，回歸十多年時，對內地草擬十二五規劃（2011至2015年）無知無覺；到十三五規劃制定時，香港後知後覺；本月底出台的十四五規劃內地去年已開始醞釀，香港受困於內部大亂，更加是無力參與。

掌握內地規劃 港當外商「盲公竹」

香港亦流行「應靠國際，不靠內地」的說法，但內地高速發展，又鄰近香港，為甚麼要捨近圖遠？香港的市場小，要吸引國際，憑甚麼？外資看重香港，大部分都與中國有關，投資香港國際金融中心，是為了龐大的內企機遇，到香港設點是眼向北望，開拓內地市場，或遙控內地廠房。香港若不能了解內地的規劃重點，又如何為外商做「盲公竹」，把握內地機遇？

掌握內地規劃、政策，香港發展國際業務，是事半功倍；若脫離內地規劃，要吸引外資，就只會事倍功半。抗拒內地，就變成一種攬炒香港的行為。

正因為對中央本月出台的十四五規劃不了解、對中央賦予深圳重大新角色才剛醒覺，特首林鄭月娥不得不重寫施政報告，配合新形勢，為香港謀求新出路。若香港還不能擺脫內耗，自己人拖香港前行的後腿，只怕數年之內，網上將有火紅文章，題為：「香港，你被誰拋棄」。

▲ 國家主席習近平主持深圳特區建立40周年慶祝大會，將深圳的地位推上一個新台階。（資料圖片）