航空業疫下求存 讓創意「飛」

本港有航空公司推出「遊飛機河」航班，亦有航空公司送飛機餐外賣。疫情嚴重衝擊全球航空業，航空業要在疫下生存更需發揮創意，嘗試滿足人們對外遊的渴望。

快運「環港遊」 機票2小時售罄

本港廉航香港快運（HK Express）日前接受公眾預訂環繞香港飛行1.5小時的「環港遊」航班機票，票價由388至888元不等，所有機票兩小時內已被搶購一空。港人疫下有多渴望出外旅遊，可見一斑，但此類遊飛機河的航班早前已有見於外地，例如台灣長榮、日本全日空等航空公司也曾推出。

全球航空業受疫情影響情況嚴峻，國際航空運輸協會（IATA）警告，全球業界今年下半年將再燒錢770億美元（約6,000億港元），即每分鐘損失近30萬美元。雖然部分國家及地區例如中國的航空業，因疫情受控及黃金周消費而大致恢復，但各大航空公司都正着眼於債務重組。本港國泰航空 （00293） 雖已獲政府注資助挺過難關，惟現時仍面臨每月淨支出20億港元。

泰航主題餐廳 設各式機艙座椅

疫下人們渴望旅遊，僅是坐飛機轉一圈也聊勝於無，航空公司大可設法滿足需求。國泰航空飲食服務旗下的品牌Deli-Delight，現已推出飛機餐訂購服務，讓市民在家中再次回味飛機餐滋味，不過，此類服務目前只限於東涌。

在家中歎飛機餐，體驗難比得上真正乘搭客機。泰國國際航空多月來除提供飛機餐外賣服務外，更將其總部二樓改造成飛機主題餐廳，設有各種經濟艙及商務艙座椅，桌子設計成引擎及輪狀，更為「乘客」提供仿真登記證作為紀念品。

澳航網售機上用品 如睡衣零食

坐飛機時，機組人員首先派發的並非飛機餐，而是各式機上用品如毛氈等。澳洲航空疫下於網上發售此類用品，包括睡衣、零食、面霜、潤唇膏、茶包等。顧客更可付費25澳元（約140港元），又或用積分將此類物品一次過打包，匿名贈予好友或家人。

開源之餘還需節流，英國航空疫下94%航班停飛，蒙受龐大損失。公司宣布準備解僱12,000名（即約3成）員工，遭國會狠批下，將裁減人數下調至1萬人。同時，公司拍賣多件藝術作品，包括著名藝術家Bridget Riley的名畫「Cool Edge」，估計所有拍賣藝術品市價合共約170萬英鎊（逾1,711萬港元）。

疫下無法外遊，航空業應設法用創意滿足民眾想飛的渴求，為公司開源。

▲ 香港快運日前接受公眾預訂「環港遊」航班，機票兩小時內售罄，昨日更舉行試飛活動，讓傳媒試搭。（法新社圖片）