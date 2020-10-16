重啟旅遊更須清零 免氣泡變泡影

港府昨宣布與新加坡達成航空旅遊氣泡初步協議，為逐步重啟跨境旅遊邁出第一步，但兩地疫情未斷尾，疊加檢測費用高昂，料暫難增加市民外遊信心和意慾，但也是努力開了個頭，希望能盡快逐步改善。不過更重要的是港府必須改變心態及目標，致力清零疫情，才能令外界建立信心，恢復包括與內地的通關，經濟才有望盡早重啟。

檢測要簡單要平 外遊投保防染疫

根據港星協議，旅客須乘搭特定航班，在上機前和抵埗後接受病毒檢測呈陰性，便可豁免強制檢疫14天，入境進行商務、探親或旅遊，行程也不受限制。待雙方處理具體細節安排，相信數周後可啟動旅遊氣泡。

事實上，港府早前便與11個地方商討旅遊氣泡安排，但與新加坡率先達成協議，皆因兩地情況相若，均屬於開放型經濟，面積細小，沒有本地航空市場，經濟受疫情重創，無法等到疫苗面世才重啟經濟。疊加兩地連日來本地確診維持單位數，比德國、日本、南韓等地情況好，希望在疫緩下藉建立旅遊氣泡互吸遊客重臨，刺激經濟。

此舉為重啟旅遊踏出關鍵第一步，但能否掀起市民外遊意慾卻成疑。首先，檢測費需自付，來回兩程合共要做4次檢測，究竟費用要多少，而各地收費不一。本港檢測費至少逾1,000元，大大增加了旅行成本，隨時「妹仔大過主人婆」，即檢測費用多過旅費，減低市民短綫遊興趣，已有旅行社表明不會復辦新加坡團。

此外，兩地疫情只是稍緩，本地仍有零星感染個案，部分更是源頭不明，旅客進入社區後一旦中招，須入院治療的醫療費又如何處理，泰國則強制要旅客向泰國公司購買醫療保險才能入境，港星會否也有類似規定？歐洲今夏在疫情未受控下，過早恢復通關，結果再爆疫而須封城或宵禁的殷鑑不遠，恐令港人對外遊感猶豫。

確診數字低滿足 港府要改心態

因此，港星在疫緩下啟動旅遊氣泡，只能說是「圍爐取暖」，對刺激經濟作用恐不大。港府要重啟經濟，不能再滿足於將感染個案控制在單位數，而須提升控疫水平，必須以清零為目標，而不應滿足於「維持低數字」。

內地控疫目標非常清晰，像北京和青島先後發生本地源頭不明個案，當局毫不猶豫地實施全面檢測，盡量將隱形病人找出來隔離治療。盡管這為民眾帶來不便，但疫情卻迅速有效地受控，民眾也安心消費，使內地成為全球率先復甦的經濟體。

澳門昨連續200天本地零感染，皆因當局在疫情爆發後，守好關口，嚴防輸入，並果斷對人流最多的賭場入手，關閉14天，成功切斷傳播鏈。澳門成功清零，上月底獲內地同意恢復通關旅遊，雖旅客流量未回復舊觀，但至少對經濟起一定作用。

當前救經濟須盡快與內地恢復通關，港府先要改變心態，表現出有清零的決心和魄力，更要投入資源，否則疫情不斷尾，只會拖垮經濟。當局一定要以高標準控疫，更要做得到位，若防疫不當，即使啟動旅遊氣泡，恐怕隨時也會被疫情戳破，幻化泡影。

責任編輯：劉婉雯