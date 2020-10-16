剛剛跟一個舊客戶通電，她說每次跟我傾談，我們集團都有新投資，她要我談談我們的新投資。我說我們的確在上個月投資了3家公司，接着我便做了個簡單的介紹。

我經常被家人或朋友取笑我做事草率，又容易信人，很多投資決定，都是在會面第一、二次便決定。今次投資的公司，有一間更是投資了之後才跟合夥人見面。

我的草率和任性是有原因的。首先，我投資的都是和廣告營銷相關的行業，我在行業打滾了超過30年，我相信我的直覺有一定的參考性。這些年來，我見過不少不同行業的初創，但我一家也沒有投資，可見我的草率只限於我認識的範圍。

我並不是一個冒險的人，我常認為成功的商人都不愛冒險。我總是在現金儲備超過需要的時候才投資，而每一筆投資，我都會預算一筆比較充裕的資金，但會為投資封頂，不再投入新資金，這也是我的風險管理模式，避免泥足深陷。集團投資了這麼多公司，也是分散風險的做法，沒有把所有雞蛋放在一個籃中。

另外，我堅持要求合夥人也投入資金，即使只是起動資金的5%或10%也沒所謂，有些特殊的情況我更會免息借給他們。我認為如果沒有切膚之痛，他們很可能只是想找一份工作，那麼成功的機會便很渺茫。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報》