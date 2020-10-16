SOGO 35周年賞優惠 型男時尚專業魅力

穿搭是展現個人氣質和印象的重要一環，體面的穿搭無論對自己，或對他人都是一種尊重，男士們總不能一套西裝或一套休閒服走天涯。想時刻展現出時尚有型或專業自信的造型，當然要多添置幾套不同風格、顏色的衣飾，以便應付不同場合需要。

記得把握10月21日至11月3日SOGO 35周年賞 Part 1，位於崇光銅鑼灣店5/F男士服裝部的多個品牌都會推出期間限定優惠，好似BOSS 的西裝和恤衫就會以低過5折發售；鍾情BROOKS BROTHERS的話，就一定要留意10月24日的期間限定優惠，多款全棉免燙恤衫、Polo恤及休閒褲會以低至$490發售，而且選購3件再減$250，4件再減$300。

冬天將至，當然要買定保暖的服飾，原價$12,990的D'URBAN 混羊毛羊絨外套會以$3,990發售、J.LINDEBERG 彈性保暖外套就可以優惠價$890入手（原價$2,090）。除了衫褲外，TUMI 背包及斜揹袋包，以及CALVIN KLEIN UNDERWEAR 精選男裝內褲同樣會以優惠價登場。



於10月21日至11月3日期間，SOGO Rewards會員凡於崇光銅鑼灣店5/F男士服裝部，即日累積購物滿$2,000（最多2張不同專櫃之發票），即可獲贈$300現金券，包括為可於SOGO 35周年賞 Part1使用的$100服裝現金券及$50內衣現金券，以及可於Part 2和Part 3使用的$100服裝現金券及$50內衣現金券。

此外，想在SOGO 35周年賞拎盡優惠，記得要下載定SOGO Rewards App，可儲分換領崇光購物禮券及更多特選貨品。

於10月21日至11月29日期間，SOGO Rewards會員凡於5/F男士服裝部購物，憑即日發票及出示 HKET.com Facebook Feed（TBC LINK ），即可於新翼5/F收銀處換領100%羊毛頸巾1條（價值$399 ）。



▲ SOGO Rewards會員憑即日發票及出示 HKET.com Facebook Feed（TBC LINK ），即可獲贈100%羊毛頸巾1條(價值$399)。

更多SOGO 35周年賞詳情：https://bit.ly/3lqNVC7



（資料由客戶提供）