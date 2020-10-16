【職場進修】科大新辦DBA課程 培訓商界精英

▲ 科大商學院院長譚嘉因教授（左）及科大工商管理博士課程學術主任鄭少輝教授。

商業世界競爭激烈，管理精英人才想突圍而出，透過持續進修深化專業領域，可謂不二法門。香港科技大學商學院（科大商學院）開辦全新的工商管理博士課程（DBA），旨在為具有抱負的商界領袖、高級行政人員和創業人士提升研究能力、深化知識、培養創新卓見，透過為期4年的嚴謹課程，讓學員接受密集學術培訓，掌握所需知識進行應用研究，繼而為商界和社會帶來積極影響。

科大商學院院長譚嘉因教授表示：「科大多年致力追求優越學術成就，成功在創校後不久便一躍成為亞洲最備受推崇的商學院之一。我們很高興開辦新的工商管理博士課程，延續科大30年追求卓越的承諾，進一步推動研究和發揮全球影響力。」



提升研究能力 掌握最新趨勢



課程學術主任鄭少輝教授稱，課程目標是提升學員的應用商業研究能力，掌握不同商業領域的最新研究趨勢。學員可受惠於院校本身的優勢，包括國際化的教學團隊、研究方面的出眾表現、以跨學科形式探討新的課題，以及與商界領袖建立聯繫的機會。



「一直以來，我們都收到不少校友及商界領袖查詢相關深造課程，也留意到市場對這類課程的需求龐大。憑着累積多年享譽國際的研究成果，現在我們已經準備就緒，為商界發揮更大的影響力。」



工商管理博士課程將於2021年9月開課，主要以兼讀制形式於周末期間授課，為期4年，一共分為16個單元。整個課程要求學員完成55個學分，首兩年專注課業和論文籌備工作，之後兩年則着重論文研究。此外，學院亦會於第三及第四年提供短期住校學習計劃，目標是希望定期提供面對面的指導支援，其次是透過建構社交網絡平台，讓學員間互相分享經驗，並促進與不同領域的商界領袖交流。



課程涵蓋多個學科的核心和選修課程，包括應用統計學、商務經濟學、策略管理、資訊系統、財務會計、營運及供應鏈管理等。過程中透過持續的討論、驗證及建構，將有助改善學員的管理決策和提升企業管理效能。



▲ 科大卓越的工商管理博士課程為有意進行應用研究的精英而設。

重視研究目標 提供跨學科探究



身兼資訊、商業統計及營運學系系主任的鄭教授表示，「我們期望學員於入學前先大概擬定研究目標，一般而言，研究範疇理應與其公司或身處的行業相關，目的是希望確保每名學員對課程都是積極投入。因此，在課程面試階段，我們也會相當重視申請人的研究目標，並會進行深入討論。」



鄭教授補充舉例指，計劃書可聚焦於供應鏈和市場活動如何應對轉變，或者金融科技如何影響銀行體系，當然也要留意題目是否符合學術要求。而隨着商業世界不斷演變，他相信研究題目將不再受制於單一學科的界限，例如可以研究資訊科技對營運帶來的影響，甚或人工智能與市場學的相互影響。「我們學院也有處理不少跨學科的研究課題，能為學員提供相關學習機會。如果有需要，我們甚至可以安排兩名來自不同學系的專家出任指導老師。」



鄭教授續說，修讀本課程是一項長遠投資，如果想在充滿挑戰的進修道路上獲得最大回報，申請人都宜做好心理準備，為課程付出時間和精力。

科大工商管理博士課程致力吸納有意進修和有抱負的商界精英，讓他們接受專業博士培訓。入學基本要求包括本科學士學位（碩士學位為佳）、至少12年擔任管理層的經驗，以及高水平的英語能力。

科大工商管理博士課程

報名日期：2021年5月1日或之前

學費：全期180萬港元（分3期）

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（資料由客戶提供）

