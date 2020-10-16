企業以往希望開拓海外市場或業務，大部分情況都要在當地建立辦公室或找尋夥伴，才能走出艱難的第一步。覺得萬事起頭難？其實今日互聯網與物流科技愈見進步，無論是中型或大型企業，他們只需預先做好海外市場推廣策略，龐大商機自然唾手可得。



網上購物已成為全球化經濟與網民生活的一部分，市場調查公司 eMarketer指出全球跨境電子商務的支出高達 1 萬億美元。以往要把業務擴展到全球中，企業通常都受制於實體國界與距離所限，無法隨心所欲大展鴻圖。不過在數碼轉型世代下，社交媒體成功把人與人之間的距離拉近，要在 Covid-19 全球肆虐的特殊情況下，於短時間內建立跨境業務，把握國際電子商貿的「新常態」，只要掌握出口銷售要訣，過程絕對比你想像中更簡單。

跨境業務的成功例子其實多不勝數，對於本港企業來說，近水樓台的自然是擁有龐大中產客源，而且電子商貿消費力強勁的東南亞市場。根據由 Facebook 與 Bain & Company 聯合進行的 《Riding The Digital Wave, 2019》報告，預計至 2025 年當地的網上購物人口多達 3.1 億人，屆時每人平均消費達 392 美元。只要做到本地資訊與市場推廣，支付與物流平台安排，自然商機無限。

▲ 參考建立客制化的海外市場推廣建議，暸解及分析曝光與觸及人數、客戶互動、支付與物流，甚至財務規劃等相關議題，就能逐步展開業務

打破文化障礙 提升品牌知名度

也許企業在心目中，早有進軍的新海外市場目標。其實只要善用目前市場上的資源，參考建立客制化的海外市場推廣建議，暸解及分析曝光與觸及人數、客戶互動、支付與物流，甚至財務規劃等相關議題，就能逐步展開海外市場業務，迅速提升品牌知名度與輕鬆創建本地化資訊。



全球夥伴支援 迅速進軍東南亞



目前互聯網上不乏發展跨境業務的好幫手，舉例說：Facebook Business 一站式跨境業務方案 能夠為企業提供從地區性至全球的市場定位策略方案。企業更可在該網站上，分別找到來自美加、歐洲中東非洲、亞太區與拉丁美洲的相關項目的全球業務拓展合作夥伴 （Facebook Global Expansion Partner），助企業在不同市場實現擴展業務的夢想。該跨境業務方案更為客戶提供分析工具，結合包括手機 App 使用度、Fan Pages 追蹤情況、甚至借助現有 CRM 平台數據，協助企業在不同國藉、語言的族群中找到相似的潛在消費者，再提供簡單、順暢的購物體驗，支付與物流送貨安排服務，讓企業更有信心地在海外推廣自己的服務與商品。

台商進軍星馬 廣告回報客戶數俱升

舉例說，台灣食品伴手禮品牌 Hiwalk，早前選擇與 Facebook 夥伴 SHOPLINE 合作，推動包括香港、澳門、馬來西亞與新加坡等地的跨境市場推廣。海邊走走快速累積起海外粉絲，加上社交媒體 Facebook 與 Instagram 所帶來的影響力，最後奠定了台灣伴手禮指標品牌的地位。Hiwalk 行銷業務經理 Daniel Huang 表示，Facebook 與 SHOPLINE 在協助開拓新市場與客戶的過程中舉足輕重，更令跨境業務同時獲得完善物流與相關推廣活動支援。

▲ 台灣食品伴手禮品牌 Hiwalk，早前選擇與 Facebook 夥伴 SHOPLINE 合作，推動包括香港、澳門、馬來西亞與新加坡等地的跨境市場推廣。



而 SHOPLINE 共同創辦人暨營運總監 Fiona 亦表示，致力協助商戶在電商發展中發光發亮，不但是將零售生意拓展線上，更要邁向國際電商市場。該公司作為 Facebook Global Expansion Partner，在過去幾個月透過多元化的線上研討講座，讓商戶更了解東南亞電商市場，藉著 Facebook 強大的用戶網絡、網上資源，以及 SHOPLINE 跨境解決方案，協助品牌探索海外商機，有方向有效地達至成功。

▲ Facebook 強大的用戶網絡、網上資源，以及 SHOPLINE 跨境解決方案，協助品牌探索海外商機，有方向有效地達至成功。

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（資料由 Facebook提供 ）