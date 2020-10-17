FUJIFILM全新文青風即影即有 配方形彩虹邊框及黑白菲林

就算現今高科技數碼相機或手機拍攝，愈來愈方便，一部即影即有相機，總有批忠實粉絲。富士最近就推出全新即影即有菲林相機FUJIFILM instax SQUARE SQ1，以簡單易用的入門機作定位，操作容易，而且具備多種實用功能，兼搭載自拍模式超強對焦，為喜歡instax的用家帶來全新體驗。

全新SQ1走簡約文青風格，有冰川藍、楓葉橙及象牙白3色選擇，外形像一個四方盒仔，簡潔綫條配上磨砂面純色設計，手感不錯。而手握位置更貼心飾有直條紋，以防跣手情況出現，更可配搭腕帶，方便用家攜帶。

新機連新功能也是以簡約為主，設有自動曝光功能，相機會自動感應拍攝環境的光綫而調節亮度，優化快門速度及加減閃光燈，一按即攝，即使是攝影新手亦可輕鬆拍攝。

而以往用instax機自拍，往往會因距離預算錯誤而「嘥菲林」。SQ1就內置一鍵式自拍模式，只需將鏡頭由「ON」旋轉至「SELFIE」，就可切換成自拍模式，最近對焦距離為30至50厘米，鏡頭旁更貼心配備全新自拍鏡，方便用家預覽角度，而自拍模式同樣適用於微距拍攝。

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產品查詢：2406 3225

作者：黃依情

責任編輯：馮柏偉、鄺素媚

▲ FUJIFILM推出全新方形即影即有菲林相機instax SQUARE SQ1（$980），有象牙白、楓葉橙及冰川藍 3 種文青風顏色選擇。（富士提供）

▲ 新增一鍵式自拍模式，最近對焦距離是30至50厘米，自拍無難度。（富士提供）

▲ SQ1四四方方，全機只有手柄一粒拍攝掣，簡約有型。（富士提供）

▲ SQ1採用的是SQUARE方形相紙，FUJIFILM這次亦同步推出全新相紙，包括Rainbow（$88/10張）及「黑白菲林」Monochrome（$108/10張）。（富士提供）

▲ Rainbow方形相紙一套10張，全是不同七彩彩虹邊框，可愛又搶眼。（富士提供）