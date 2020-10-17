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布根地酒銷售升勢凌厲 burgundy etc疫市中環擴充

副刊版 2020/10/17

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香港葡萄酒哪個產區比較流行？或許可從etc的酒舖命名中窺探一下。

由champagne etc、bordeaux etc到burgundy etc，etc wine shop創辦人Paulo Pong（龐建貽）都希望將最多人追捧的葡萄酒，以產區劃分，方便飲家選購。但人總是多心，這會兒想喝香檳，同時又想有波爾多酒配下牛扒，於是Paulo為了方便大家，又將它統一變成wine etc酒舖。

但今時今日，正是布根地酒當道之時，加上疫情舖租金下調，在中環重新部署插旗，正是時候。

etc原先有3間酒舖，兩間中環一間跑馬地，今次將中環兩間舖合併，Paulo說有1+1=3的效果。「大過之前的兩間舖，而且有埋tasting room，可以坐12人，可以邊試酒邊與酒莊Zoom。」疫情下，Paulo自己也親身上陣，化身KOL，在IG與酒莊開live，這的確是大勢所趨。

他對中環不離不棄，原因是中環是全香港最有購買力的地方。「所有專業人士：律師、醫生、會計師都集中在這裏。之前還有許多旅客，如內地、台灣還有東南亞地區（如泰國），都是我們的顧客。」他說香港人也捨得飲捨得食，願意買靚酒，因此疫情對他們零售沒有太大影響。「反而是去年社會運動，因位處中環，我們就停了數天沒有營業。」

話說之前畢打行的酒舖去年10月已完約，Paulo也着意重開，但一直等了6個月，中環的租金回落了三至七成，終於可以在中建大廈重開。實體店可以幫忙賣廣告，但因為疫情，網上店也找到不少新客戶。「網上新客戶，我們大約升了三成左右，而新客戶又可以對冲我們流失了的旅客。」

布根地熱潮停不了

兜兜轉轉又重推burgundy etc主題，Paulo認為他的時機是對的。「因為近5年Burgundy酒的熱潮很旺盛，沒有很快退減的迹象，因此覺得值得投資，將兩間中環舖合併，營造一間更大、專賣Burgundy的酒舖。」

他說他認識一位忠實的波爾多酒飲家，喝了20年也不變，游說他嘗試布根地酒，毫無興趣。疫情期間，卻發現了Burgundy酒的好處，有不同的村莊，但同一村莊又有不同的風味，令他興趣盎然。

「Burgundy酒的銷售，以前只佔我們公司的10%-15%，但今年已升至40%，看不到有停下來的迹象，而波爾多酒因為認受性高，始終不能即刻取代，銷售也有40%。」

但可以預計布根地出名的酒莊，酒價只會愈來愈昂貴，但幸好長江後浪推前浪，還有許多選擇。「像有些品牌，新一代造酒品質提升了許多；家人分拆土地，又有新品牌出現；大哥可能做紅酒出色，而細佬白酒了得，這些每年都在布根地發生，令飲家經常有新鮮感。」這正是布根地酒有趣的地方。

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

burgundy etc

地址：中環畢打街中建大廈1樓108號舖

電話：2812 2009

營業時間：周一至五 10:30am-8pm

周六至 7pm

周日休息

作者：何小雲

責任編輯：招美寶、李越樺

Paulo 代理 Burgundy 六、七十個品牌，從酒莊直接取貨。他很自豪向筆者展示，如 Clos de Tart, 1996，背面招紙寫明 2018 年從酒莊出貨，確保來源可靠。（何小雲攝）

布根地 Hospices de Beaune 專門為 burgundy etc 打造的葡萄酒，9 公升承惠 $16,500，放在門口當眼處。（何小雲攝）

burgundy etc 門口這個展示牆，值得細讀，如許多罕有的大枝裝，也有不少空瓶是舊年份，如 Pichon Lalande 1961、Petrus 1976 等等。（何小雲攝）

酒舖有可坐 12 人的 Tasting Room，並不常見。（湯炳強攝）

這間 burgundy etc 特別之處，布根地酒是以村來區分。（酒舖提供攝）

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