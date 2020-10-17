買家鍾情鐵路盤 柏傲莊I成97後票王 置業家居 2020/10/17 分享： 【新盤拆局】大圍站柏傲莊I（柏傲莊第1期）收票理想，截收逾2.27萬登記，打破2017年全‧城滙逾2.25萬登記，晉身一手例後最高紀錄，更是97後新高，翻查紀錄，不難發現香港人特別鍾情鐵路物業或鐵路站 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 今日 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 白石角東部朗濤現樓重推 折實呎價$1.88萬起 今日 白石角東部朗濤現樓重推 折實呎價$1.88萬起 荃灣西逸璟‧龍灣已獲入伙紙 即日起推54伙發售 今日 荃灣西逸璟‧龍灣已獲入伙紙 即日起推54伙發售 屯門恆大‧珺瓏灣第2期原價加推123伙 開放式最平$376.6萬起 今日 屯門恆大‧珺瓏灣第2期原價加推123伙 開放式最平$376.6萬起 黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起 今日 黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起 最新專欄文章 更多 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 今日 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 今日 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 屯門帝御‧星濤提供614伙 有機下周公布價單 今日 屯門帝御‧星濤提供614伙 有機下周公布價單 黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起 今日 黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起 屯門恆大‧珺瓏灣第2期原價加推123伙 開放式最平$376.6萬起 今日 屯門恆大‧珺瓏灣第2期原價加推123伙 開放式最平$376.6萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入