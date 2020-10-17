白石角東部朗濤現樓重推 折實呎價$1.88萬起

【部分新盤最新部署】白石角東部新盤朗濤早前停售單位，周內終落實以現樓形式重推，即日起開售新一輪55伙單位。

朗濤本月初加推第5張價單，共73伙，實用面積363至1,233平方呎，價單定價$919.7萬至

...