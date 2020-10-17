白石角東部朗濤現樓重推 折實呎價$1.88萬起 置業家居 2020/10/17 分享： 【部分新盤最新部署】白石角東部新盤朗濤早前停售單位，周內終落實以現樓形式重推，即日起開售新一輪55伙單位。 朗濤本月初加推第5張價單，共73伙，實用面積363至1,233平方呎，價單定價$919.7萬至 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 今日 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 買家鍾情鐵路盤 柏傲莊I成97後票王 今日 買家鍾情鐵路盤 柏傲莊I成97後票王 荃灣西逸璟‧龍灣已獲入伙紙 即日起推54伙發售 今日 荃灣西逸璟‧龍灣已獲入伙紙 即日起推54伙發售 屯門恆大‧珺瓏灣第2期原價加推123伙 開放式最平$376.6萬起 今日 屯門恆大‧珺瓏灣第2期原價加推123伙 開放式最平$376.6萬起 黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起 今日 黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起 最新專欄文章 更多 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 今日 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 今日 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 屯門帝御‧星濤提供614伙 有機下周公布價單 今日 屯門帝御‧星濤提供614伙 有機下周公布價單 黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起 今日 黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起 屯門恆大‧珺瓏灣第2期原價加推123伙 開放式最平$376.6萬起 今日 屯門恆大‧珺瓏灣第2期原價加推123伙 開放式最平$376.6萬起 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入