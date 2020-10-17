荃灣西逸璟‧龍灣已獲入伙紙 即日起推54伙發售

【部分新盤最新部署】中冶置業旗下荃灣西逸璟‧龍灣，早前因工程問題而延期入伙，項目已獲批入伙紙，發展商隨即以現樓形式重啟銷售步署，即日起推出54伙以先到先得形式發售，折實價由$433.6萬起。

逸璟‧龍灣

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