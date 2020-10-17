屯門恆大‧珺瓏灣第2期原價加推123伙 開放式最平$376.6萬起 置業家居 2020/10/17 分享： 【部分新盤最新部署】中國恒大旗下屯門恆大‧珺瓏灣第2期本周原價加推123個單位，昨日（16日）起公開發售262伙，另首度推出27個地下連花園之珍罕特色單位，於下周一（19日）起招標。 恆大‧珺瓏灣第2期 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 今日 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 買家鍾情鐵路盤 柏傲莊I成97後票王 今日 買家鍾情鐵路盤 柏傲莊I成97後票王 白石角東部朗濤現樓重推 折實呎價$1.88萬起 今日 白石角東部朗濤現樓重推 折實呎價$1.88萬起 荃灣西逸璟‧龍灣已獲入伙紙 即日起推54伙發售 今日 荃灣西逸璟‧龍灣已獲入伙紙 即日起推54伙發售 黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起 今日 黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起 最新專欄文章 更多 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 今日 柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 今日 油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電 屯門帝御‧星濤提供614伙 有機下周公布價單 今日 屯門帝御‧星濤提供614伙 有機下周公布價單 黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起 今日 黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起 荃灣西逸璟‧龍灣已獲入伙紙 即日起推54伙發售 今日 荃灣西逸璟‧龍灣已獲入伙紙 即日起推54伙發售 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入