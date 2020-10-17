屯門恆大‧珺瓏灣第2期原價加推123伙 開放式最平$376.6萬起

【部分新盤最新部署】中國恒大旗下屯門恆大‧珺瓏灣第2期本周原價加推123個單位，昨日（16日）起公開發售262伙，另首度推出27個地下連花園之珍罕特色單位，於下周一（19日）起招標。

恆大‧珺瓏灣第2期

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