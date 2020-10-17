黃泥涌EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 首批50伙折實呎價$2.6萬起

【部分新盤最新部署】在大圍站柏傲莊帶動下，其他新盤亦加快部署及銷售步伐，其中遠中集團旗下黃泥涌新盤EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY首張價單50伙，開放式折實價$843.8萬起步

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