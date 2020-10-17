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屯門帝御‧星濤提供614伙 有機下周公布價單

置業家居 2020/10/17

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【部分新盤最新部署】帝國集團及香港小輪合作的屯門青山灣新盤帝御第2期帝御‧星濤，已批預售樓花，帝御‧星濤最快下周公布價單價錢，示範單位設於尖沙咀一期5樓。

帝御‧星濤屬於帝御第2期，即帝御的第1座、第2

...

欄名 : 封面故事

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