油塘蔚藍東岸 大部分單位配置De Dietrich家電

【部分新盤最新部署】至於五礦地產旗下位於油塘崇信街的全新盤蔚藍東岸，仍待批預售樓花同意書，涉及688個單位，面積約由230平方呎，料最快10月登場。

五礦地產營銷及市務總監方俊指出，蔚藍東岸銷售部署已萬

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