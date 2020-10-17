柏傲莊I帶動 掀新界新盤大戰

沙田大圍站上蓋柏傲莊I成為本月新盤市場焦點，本周參觀示範單位的客人源源不絕，亦成為今年新盤「票王」，項目同時帶動其他新界新盤的推售部署，新盤市場相當熱鬧。

市場矚目大盤、由新世界及港鐵合作發展的沙田大圍

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