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交樓質素水準高 僅少瑕疵需執修【獲99分】

置業家居 2020/10/17

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記者日前隨同工程監督師詹濟南（詹sir），驗收2A座低層C室、實用面積386平方呎的1房連儲物室單位。詹sir指單位的手工相當不錯，貫徹了發展商一向的水準，因此獲得99分的佳績。

詹sir同時為單位設計

...

欄名 : 樓市熱話

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