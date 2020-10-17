交樓質素水準高 僅少瑕疵需執修【獲99分】 置業家居 2020/10/17 分享： 記者日前隨同工程監督師詹濟南（詹sir），驗收2A座低層C室、實用面積386平方呎的1房連儲物室單位。詹sir指單位的手工相當不錯，貫徹了發展商一向的水準，因此獲得99分的佳績。 詹sir同時為單位設計 ... 欄名 : 樓市熱話 相關文章 御半山II期逾40伙放租 最平$9,800起 今日 御半山II期逾40伙放租 最平$9,800起 最新專欄文章 更多 御半山II期逾40伙放租 最平$9,800起 今日 御半山II期逾40伙放租 最平$9,800起 港鐵沿綫物業選擇多 新葵芳花園$630萬可問津 今日 港鐵沿綫物業選擇多 新葵芳花園$630萬可問津 粉嶺山麗苑位置吊腳配套欠奉 勝在夠平$117萬可上車 2020/10/10 粉嶺山麗苑位置吊腳配套欠奉 勝在夠平$117萬可上車 山麗苑全面睇 2020/10/10 山麗苑全面睇 鐵路盤升值潛力高 最平$430萬可進駐新晉屋苑 2020/10/10 鐵路盤升值潛力高 最平$430萬可進駐新晉屋苑 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入