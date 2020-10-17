公司轉讓買樓 適合大碼或商用物業

政府自2010年起，多次推出樓市辣招，當中包括針對炒家的三大辣稅「從價印花稅」Ad Valorem Stamp Duty（AVD）、「買家印花稅」Buyer's Stamp Duty（BSD）、以及「額外印花稅」Special Stamp Duty（SSD）。

買家方面，一向以來所有買家須繳交「從價印花稅」，稅率分兩個標準，若果買家是香港永久性居民、並同時為首置人士或換樓人士，便可以較便宜的第2標準稅率計算稅項，樓價愈高，稅率愈高；若果買家以公司名義置業、或在本身已持有住宅物業底下再購買多一層住宅物業，均須繳付15%的從價印花稅。此外，若果買家為非香港永久性居民或以公司名義置業，均須繳付15%的「買家印花稅」以及15%的「從價印花稅」。

賣家方面，以往賣家一向不用繳交任何印花稅。但自2010年起，賣家在3年內出售或轉讓單位，須繳付賣出價10%至20%的「額外印花稅」，持貨期愈短，稅率愈高。

而近日有新聞報道，有買家以「公司股份轉讓」方式進行物業買賣，以節省過千萬元的印花稅項，事實上有關新聞於近年亦屢有所聞。

銀行一般不會承按 需準備充足資金

以「公司股份轉讓」方式進行物業賣買，一般指某公司持有一個或多個物業，買賣雙方以轉讓公司股權的形式進行交易，使新買家獲得該公司股份，並間接持有有關物業。而以此方式得到相關物業的擁有權，買賣雙方只需要各自繳付0.1%印花稅金額。因物業的持有人仍屬該公司，故此買方以及賣方都不需要繳交從價印花稅、買家印花稅、以及額外印花稅。

以$5,000萬的物業為例，若以個人名義購買，雙方涉及的稅項最高可達$2,500萬，但若以公司股份轉讓方式購買物業，則只須繳付約$10萬的印花稅，稅款大幅削減。

以上方式看似吸引，亦有潛在風險，而且有關費用不少，一般出現於大碼樓盤或商用物業。轉讓過程除了涉及繁複的手續、會計及法律等問題外，賣方持有之公司或存在隱藏債務或訴訟，銀行一般情況下不會處理有關按揭申請，買家需要準備充足的資金預算或財務安排，因此有關方法較適用於財力豐厚的投資人士。

▲ 以「公司股份轉讓」方式進行物業買賣，轉讓過程涉及繁複的手續，一般出現於大碼樓盤或商用物業。（黃建輝攝）