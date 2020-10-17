九洲保利天和交通便利 首期￥74萬起

以享完善交通網絡的珠海九洲保利天和，目前正推售3期住宅單位，主打3房至4房的大戶型，入場費由￥245萬起。

在售為九洲保利天和3期的高層住宅，備有11幢高層物業，提供約1,733個單位，單位面積介乎98

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