九洲保利天和交通便利 首期￥74萬起 置業家居 2020/10/17 分享： 以享完善交通網絡的珠海九洲保利天和，目前正推售3期住宅單位，主打3房至4房的大戶型，入場費由￥245萬起。 在售為九洲保利天和3期的高層住宅，備有11幢高層物業，提供約1,733個單位，單位面積介乎98 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 格力海岸享開揚海灣景 連裝修售￥240萬起 2020/10/03 格力海岸享開揚海灣景 連裝修售￥240萬起 中國鐵建國際城推售2至4房戶 售價￥183萬起 2020/09/12 中國鐵建國際城推售2至4房戶 售價￥183萬起 龍光‧玖譽灣中式府邸景觀優質 售價￥236萬起 2020/08/22 龍光‧玖譽灣中式府邸景觀優質 售價￥236萬起 雅居樂國際花園 加推200伙複式及分層 首期￥60萬起 2020/08/15 雅居樂國際花園 加推200伙複式及分層 首期￥60萬起 中冶逸璟公館加推50伙 ￥530萬起入場 2020/08/08 中冶逸璟公館加推50伙 ￥530萬起入場 人民幣 樓價 物業 港珠澳大橋 珠海 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入