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九洲保利天和交通便利 首期￥74萬起

置業家居 2020/10/17

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以享完善交通網絡的珠海九洲保利天和，目前正推售3期住宅單位，主打3房至4房的大戶型，入場費由￥245萬起。

在售為九洲保利天和3期的高層住宅，備有11幢高層物業，提供約1,733個單位，單位面積介乎98

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欄名 : 國內置業

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