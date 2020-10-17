  • 25°C
香港時間 : 20201017日 (六) 03:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 家居檢疫 口罩返貨 定期存款 新型冠狀病毒 高息股 美股 港股 扣稅 大灣區
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場

置業家居 2020/10/17

分享：

早前英國推出多項政策刺激經濟及樓市市場，加速港人入手英國樓的步伐。英國大型綜合住宅項目LU2ON，位處於倫敦周邊發展最急速的城鎮盧頓（Luton）。項目由DWG Hong Kong及FMI至匯投資代理

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲
2020/10/10
Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲
英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起
2020/10/03
英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起
倫敦Hampstead Manor$597萬入場 進駐富豪聚居地
2020/09/26
倫敦Hampstead Manor$597萬入場 進駐富豪聚居地
溫布頓Earlsfield Place提供分層及洋房 入場費$520萬起
2020/09/19
溫布頓Earlsfield Place提供分層及洋房 入場費$520萬起
悉尼IQ Burwood智能家居設計 享受自動科技便利
2020/09/12
悉尼IQ Burwood智能家居設計 享受自動科技便利
英國 海外物業

上一篇文章

九洲保利天和交通便利 首期￥74萬起

下一篇文章

Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？