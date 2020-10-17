英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場

早前英國推出多項政策刺激經濟及樓市市場，加速港人入手英國樓的步伐。英國大型綜合住宅項目LU2ON，位處於倫敦周邊發展最急速的城鎮盧頓（Luton）。項目由DWG Hong Kong及FMI至匯投資代理

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