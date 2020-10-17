英國盧頓LU2ON23分鐘到倫敦 1房$251萬入場 置業家居 2020/10/17 分享： 早前英國推出多項政策刺激經濟及樓市市場，加速港人入手英國樓的步伐。英國大型綜合住宅項目LU2ON，位處於倫敦周邊發展最急速的城鎮盧頓（Luton）。項目由DWG Hong Kong及FMI至匯投資代理 ... 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲 2020/10/10 Paddington Gardens花園布局設計 打造鬧市綠洲 英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起 2020/10/03 英國斯勞Aspire14分鐘到倫敦 入場費$281萬起 倫敦Hampstead Manor$597萬入場 進駐富豪聚居地 2020/09/26 倫敦Hampstead Manor$597萬入場 進駐富豪聚居地 溫布頓Earlsfield Place提供分層及洋房 入場費$520萬起 2020/09/19 溫布頓Earlsfield Place提供分層及洋房 入場費$520萬起 悉尼IQ Burwood智能家居設計 享受自動科技便利 2020/09/12 悉尼IQ Burwood智能家居設計 享受自動科技便利 英國 海外物業 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入