【重點推介】以設計記錄 他和牠的故事 置業家居 2020/10/17 分享： 【推介1】荷蘭MVRDV 比格犬互動屋 詳情：天生聰明馴良、亦喜歡跟孩子玩樂的比格犬，愛探索亦能自得其樂。有見及此，荷蘭建築設計事務所MVRDV創作了這款Beagle House，同時套用了安樂椅的自然 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 今日 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋 今日 【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋 【推介3】日本Atelier Bow-Wow 臘腸狗攀爬架 今日 【推介3】日本Atelier Bow-Wow 臘腸狗攀爬架 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 今日 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 今日 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 最新專欄文章 更多 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 今日 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 場內其他有趣設計 今日 場內其他有趣設計 【推介7】北京馬岩松 拉布拉多犬專用墊 今日 【推介7】北京馬岩松 拉布拉多犬專用墊 【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋 今日 【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 今日 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 英國 展覽 狗 建築設計 新冠肺炎 倫敦 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入