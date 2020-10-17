【重點推介】以設計記錄 他和牠的故事

【推介1】荷蘭MVRDV 比格犬互動屋

詳情：天生聰明馴良、亦喜歡跟孩子玩樂的比格犬，愛探索亦能自得其樂。有見及此，荷蘭建築設計事務所MVRDV創作了這款Beagle House，同時套用了安樂椅的自然

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