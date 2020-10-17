【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋

詳情：由展覽發起人原研哉統籌的日本設計中心，特別為日本小獵犬設計了這款名為Pointed T的DIY小屋。當中，Pointed代表尖頂、T代表小獵犬。簡單以一張厚紙剪裁成所需形狀，然後左右接合，便形成

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