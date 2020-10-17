【推介3】日本Atelier Bow-Wow 臘腸狗攀爬架

詳情：由日本建築師冢本由晴和貝島桃代組成的犬吠工房Atelier Bow-Wow，特別為身長腳短的愛犬（臘腸狗），度身訂造這座既安全又好玩的木製攀爬架，取代爬上家中的餐枱椅，潛在扭傷腰腿的風險。結構穩

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