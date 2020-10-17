【推介3】日本Atelier Bow-Wow 臘腸狗攀爬架 置業家居 2020/10/17 分享： 詳情：由日本建築師冢本由晴和貝島桃代組成的犬吠工房Atelier Bow-Wow，特別為身長腳短的愛犬（臘腸狗），度身訂造這座既安全又好玩的木製攀爬架，取代爬上家中的餐枱椅，潛在扭傷腰腿的風險。結構穩 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 今日 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 【重點推介】以設計記錄 他和牠的故事 今日 【重點推介】以設計記錄 他和牠的故事 【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋 今日 【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 今日 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 今日 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 最新專欄文章 更多 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 今日 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 場內其他有趣設計 今日 場內其他有趣設計 【推介7】北京馬岩松 拉布拉多犬專用墊 今日 【推介7】北京馬岩松 拉布拉多犬專用墊 【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋 今日 【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 今日 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 英國 展覽 狗 建築設計 新冠肺炎 倫敦 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入