【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 置業家居 2020/10/17 分享： 詳情：日本著名建築師坂茂（Shigeru Ban）為家中蝴蝶犬設計的迷宮，名為Papier Papillon，同時可以廢物利用。據知，簡單以保鮮紙軸心的硬紙筒，加上鋼綫串連，便可自家製作。原理甚為簡單 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 今日 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 【重點推介】以設計記錄 他和牠的故事 今日 【重點推介】以設計記錄 他和牠的故事 【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋 今日 【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋 【推介3】日本Atelier Bow-Wow 臘腸狗攀爬架 今日 【推介3】日本Atelier Bow-Wow 臘腸狗攀爬架 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 今日 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 最新專欄文章 更多 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 今日 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 場內其他有趣設計 今日 場內其他有趣設計 【推介7】北京馬岩松 拉布拉多犬專用墊 今日 【推介7】北京馬岩松 拉布拉多犬專用墊 【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋 今日 【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 今日 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 英國 展覽 狗 建築設計 新冠肺炎 倫敦 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入