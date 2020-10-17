【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮

詳情：日本著名建築師坂茂（Shigeru Ban）為家中蝴蝶犬設計的迷宮，名為Papier Papillon，同時可以廢物利用。據知，簡單以保鮮紙軸心的硬紙筒，加上鋼綫串連，便可自家製作。原理甚為簡單

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