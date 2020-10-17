【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車

詳情：日本建築師伊東豐雄（Ito Toyo）為家中不良於行的年老小柴犬，特別設計了這款手推車，名為Mobile Home。從此，他和牠可以輕鬆散步，亦不怕日曬雨淋。以木條編織而成的車身，既可增加通風度

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