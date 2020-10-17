【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 置業家居 2020/10/17 分享： 詳情：日本建築師伊東豐雄（Ito Toyo）為家中不良於行的年老小柴犬，特別設計了這款手推車，名為Mobile Home。從此，他和牠可以輕鬆散步，亦不怕日曬雨淋。以木條編織而成的車身，既可增加通風度 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 今日 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 【重點推介】以設計記錄 他和牠的故事 今日 【重點推介】以設計記錄 他和牠的故事 【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋 今日 【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋 【推介3】日本Atelier Bow-Wow 臘腸狗攀爬架 今日 【推介3】日本Atelier Bow-Wow 臘腸狗攀爬架 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 今日 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 最新專欄文章 更多 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 今日 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 場內其他有趣設計 今日 場內其他有趣設計 【推介7】北京馬岩松 拉布拉多犬專用墊 今日 【推介7】北京馬岩松 拉布拉多犬專用墊 【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋 今日 【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 今日 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 英國 展覽 狗 建築設計 新冠肺炎 倫敦 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入