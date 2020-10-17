【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋

詳情：巴西建築設計事務所FGMF為約瑟犬度身訂造的茶几屋，名為Cocoon，其實是狗狗的安樂窩，亦可作茶几使用。鋼架結構的茶几以中空設計，另預留空間固定一組半懸浮式狗狗窩。據知，主人可選擇以毛氈或任何

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