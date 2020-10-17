【推介7】北京馬岩松 拉布拉多犬專用墊 置業家居 2020/10/17 分享： 詳情：畢業於美國耶魯大學的北京建築師馬岩松，特別為拉布拉多犬設計了一系列（共3款）手工軟墊，更以Niku Rug命名，讓牠趴下來時，感覺無比舒服。據知，Niku的日文意思是肉，正好形容拉布拉多犬，天生 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 今日 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 【重點推介】以設計記錄 他和牠的故事 今日 【重點推介】以設計記錄 他和牠的故事 【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋 今日 【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋 【推介3】日本Atelier Bow-Wow 臘腸狗攀爬架 今日 【推介3】日本Atelier Bow-Wow 臘腸狗攀爬架 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 今日 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 最新專欄文章 更多 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 今日 Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 場內其他有趣設計 今日 場內其他有趣設計 【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋 今日 【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 今日 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 今日 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 英國 展覽 狗 建築設計 新冠肺炎 倫敦 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入