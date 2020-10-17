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【推介7】北京馬岩松 拉布拉多犬專用墊

置業家居 2020/10/17

分享：

詳情：畢業於美國耶魯大學的北京建築師馬岩松，特別為拉布拉多犬設計了一系列（共3款）手工軟墊，更以Niku Rug命名，讓牠趴下來時，感覺無比舒服。據知，Niku的日文意思是肉，正好形容拉布拉多犬，天生

...

欄名 : 家居頭條

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