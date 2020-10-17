Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分 置業家居 2020/10/17 分享： 愛狗之人總想為牠製造歡樂回憶！16位來自日本、英國、德國、美國、荷蘭及巴西的建築師，分別為家中的芝娃娃、約瑟、比熊、柴犬、貴婦狗、獵犬及拉布拉多等，創作別出心裁的傢俬，陪伴牠們成長、終老。這個名為 ... 欄名 : 家居頭條 相關文章 【重點推介】以設計記錄 他和牠的故事 今日 【重點推介】以設計記錄 他和牠的故事 【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋 今日 【推介2】日本Hara Design Institute DIY日本梗犬屋 【推介3】日本Atelier Bow-Wow 臘腸狗攀爬架 今日 【推介3】日本Atelier Bow-Wow 臘腸狗攀爬架 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 今日 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 今日 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 最新專欄文章 更多 場內其他有趣設計 今日 場內其他有趣設計 【推介7】北京馬岩松 拉布拉多犬專用墊 今日 【推介7】北京馬岩松 拉布拉多犬專用墊 【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋 今日 【推介6】巴西FGMF 約瑟犬的茶几屋 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 今日 【推介5】日本Ito Toyo 小柴犬手推車 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 今日 【推介4】日本Shigeru Ban 蝴蝶犬的迷宮 英國 展覽 狗 建築設計 新冠肺炎 倫敦 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入