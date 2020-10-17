Architecture for Dogs展覽 大師級狗窩創意滿分

愛狗之人總想為牠製造歡樂回憶！16位來自日本、英國、德國、美國、荷蘭及巴西的建築師，分別為家中的芝娃娃、約瑟、比熊、柴犬、貴婦狗、獵犬及拉布拉多等，創作別出心裁的傢俬，陪伴牠們成長、終老。這個名為

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