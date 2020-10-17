建設傷健共融 企業宜多花心思成本

新冠肺炎疫情持續肆虐，在日常生活上為市民帶來不少困擾。要跨過這個難關，得靠各方攜手應對。在緩解疫情對市民的影響上，商界實在功不可沒。

香港企業以靈活變通見稱，面對口罩供不應求，便有本地商家自設生產綫，為市民解決燃眉之急；在禁止堂食期間，有酒店立刻免費借出場地，讓公眾入內進餐；亦有大型傢俬公司，慷慨借出椅子，供公眾用膳。

企業經營生意，自然會在商言商。但企業立足於社會，便不能只着眼短期的自身利益。有些企業在抗疫路上不以盈利作為唯一考量，在顧全社會大眾的福祉上不違餘力，相信這份同舟共濟之情，香港人將會銘記於心。

疫情下，企業能發揮其優勢，為弱勢社群緩減困難；同理，在建設傷健共融社會上，企業的支持也實在不可或缺。本地商界一直樂善好施，「企業社會責任」（Corporate Social Responsibility）的概念亦廣為本地企業所推崇。可惜的是，一些僱主沿用慣性的角色定型，懶得去探索殘疾人士有甚麼潛質；設計工作崗位也是以主流角度出發，鮮有花上心思和額外成本，來配合殘疾人士的需要。

商界角色 堪比社福機構

香港交易所要求上市公司每年遞交《環境、社會及管治報告》（Environmental, Social, Governance Report，ESG Report），公開有關企業社會責任的資料，但目前大部分企業的ESG報告，均沒有觸及殘疾人士就業議題。在最新生效、2020年7月公布的《環境、社會及管治報告指引》中，也未有要求企業披露有關支援殘疾員工方面的資訊。

然而，在協助殘疾人士就業上，商界有更重要的角色，甚至比政府和社福機構有過之而無不及。大型上市公司固然聘用大量員工，而本地亦有逾34萬中小企業，為約130萬人提供就業機會，佔本港就業人數（公務員除外）接近一半。這些企業內的人力資源政策、工作流程，以至辦公場所的設計，在支援殘疾人士就業上舉足輕重。

要推動共融職場，不單要靠一顆善心，還需講求策略。企業可以參考關志健今年在《Corporate Social Responsibility and Environmental Management》期刊中提出的「ABCD框架」，以制定適當的方針，支援殘疾人士融入職場。

適度遷就 也需真實體驗

「適度的遷就」（Accommodations）指企業可以在合理情況下，為殘疾員工提供適當「遷就」。僱主可安排彈性上班時間，讓他們突破障礙，從而有更好的發揮；亦可加入無障礙配套設施，如購置小斜台及安裝合適的電腦軟件，已可以大大減少殘疾員工因身體殘障帶來的不便，讓他們可以在工作上全情投入，發揮所長。

然而，工作上的「遷就」不宜大幅度脫離企業原有的運作模式。因為當企業貫徹其「商業運作場景」（Business-oriented Workplace），殘疾員工便能切身感受真實的工作模式，亦能與同事真誠互動，使他們能掌握現今市場的實際需要，有利他們的長遠的事業發展。因此，我們需要秉持平衡的原則，一方面要給予適當的配套，另一方面亦要給予真實的體驗，以免他們過分受保護，日後難以融入社會。

企業亦應以「關懷/友善態度」（Caring Attitude）對待殘疾員工。殘疾員工在職場或會因被誤解，而受到不友善對待。因此，僱主可在工作間推廣「傷健共融」的概念，促進員工間的交流互動，鼓勵他們互相尊重。在愉快的工作環境下，相信溝通和合作能更順利，從而提升工作效率。

有所要求 充分展現才能

為了促進殘疾員工的事業發展，企業主管亦須對他們「有所要求」（Demands）。殘疾員工與健全員工一樣，都有着不少潛能，所以亦能精益求精，在工作上再創新高。企業可考慮殘疾員工的能力和需要，定期與他們商討工作要求，亦給予適當的指導，讓他們能充分展現才能，在職場上有所成長。別忘記，殘疾員工跟其他人一樣，犯錯時需要他人去糾正，疏懶時需要他人去鞭策。如此，殘疾人士才會在職場上成長。

一提起殘疾人士的就業需要，許多人都會聯想起政府和社福機構所提供的支援服務。不過，若要建立真正的共融社會，企業的積極參與乃不可缺席的一環。可喜的是，一些企業也積極參與。例如，BCT銀聯集團在近年推動職場共融，包括安排一些殘疾人士到公司實習，繼而聘請他們，同時亦邀請社福機構提供培訓，讓僱員更了解如何與殘疾僱員相處。在不久的將來，我們期望香港有更多良心企業，願意身體力行，使善心不止停留於傳統的慈善工作，更推展至職場共融工作上。

*本文是大學教育資助委員會知識轉移撥款資助的研究計劃成果之一。

▲ 本地逾34萬中小企業，為約130萬人提供就業機會，佔本港就業人數（公務員除外）接近一半，在支援殘疾人士就業上舉足輕重。（資料圖片）