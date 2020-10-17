廢紙政策「三腳凳」 能坐得安穩嗎？

廢紙，是僅次廚餘之後，數量最多的都市垃圾，香港2018年廢紙每日棄置量高達2,700多公噸。單看數字，大家未必感受到這背後有多嚇人，容筆者以另一方式呈現香港廢紙面臨的危機。

2,700公噸，相當於每日往堆填區塞進180部雙層巴士的重量，而這個數字自2013年開始，便年年遞增，到2018年更增加超過三成。大部分廢紙都是可回收再造的資源，怎會淪落垃圾場？分明是沒守好回收的大門，才令廢紙回收率從2012年的63%，拾級而下至2016年50%的關口，更甚者，到了2018年只剩下慘淡的41%。

棄置量破百萬噸 回收恐跌穿4成

大家應開始看懂，香港的廢紙挑戰，一方面是製造量失控，另一方面是回收不濟，荒謬地任由資源變成垃圾，甚至迫爆原本就稀缺的堆填區空間。我們不能心存僥倖，必須認清這挑戰至今未有緩和迹象。2018年全年廢紙棄置量逼近一百萬公噸（98.6萬公噸），可以預期的是，今年的數字將突破百萬噸大關，回收率極可能連四成也守不住。

促成今日的局面，與內地息息相關。過去多年，內地經濟發展強勁，對廢紙等生產資源非常需索。香港近水樓台，只需完成廢紙收集打紮的粗放作業，便可出口內地，賺取利潤，逐漸形成「瞓身式」依賴內地市場的產業形態。然而，粗放回收也代表夾雜污染，隨着內地在2017年底祭出向「洋垃圾說不」的政策，大幅提高廢紙的進口門檻，於是香港乃至全球依賴中國的出口地，全部被殺個措手不及，廢紙更一度無價無市，前綫收購價由最高的每公斤1元多，重挫至約4角，站在最前綫的基層拾荒者受害至深。

面臨如此劇變，筆者以「三腳凳」來形容政府的對策。第一，政府於9月中推出俗稱「中央收紙」的廢紙收集及回收服務計劃，招標由承辦商向回收街舖、流動回收車等業者徵集廢紙，並向拾荒者和清潔工等回收者提供每公斤不少於7角的收購價，以保障基本生計，並為回收店提供穩定貨量，整條回收產業鏈才不致斷裂。然而，天下沒有免費午餐，相關的招標和保底開支，悉數由公帑支付。

爭取進口內地 「港紙」變「國紙」

新措施穩住了業者的飯碗，也保證了廢紙的回收量，但我們務必認清，國務院已明令從今年年底起，逐步停收進口廢紙等回收品。也就是說，按照法令，屆時再沒有進口配額，出口內地無門。因此，港府的第二個關鍵對策，是爭取內地容許香港廢紙以某種名義進口內地，成事則尋得一條出口生路；如能進一步把「港紙」視作「國紙」（內地廢紙）看待，收購價更將水漲船高，刺激整個產業。不過，有關措施是否萬事俱備？是長遠抑或短期過渡安排？是悉數吸納本港廢紙，還是只有限度接收？當中變數甚多，前路陰晴不定。

第三，政府明白完全依靠內地非萬全之策，所以2018年底在屯門環保園批出造紙廠合約，預計2023年投產，能處理全港約三成廢紙。奈何這個如意算盤打不響：報載承辦商至今仍未開展基建，政府甚或要跟對方對簿公堂。若然如此，將打亂及拖慢政府的部署。

明顯地，這張對應廢紙危機的三腳凳，搖搖擺擺，要坐得穩妥，還需進一步的修修補補。本文談的是廢紙議題，但廚餘和廢塑膠等廢物大項，因應之道何嘗不是跌跌撞撞？環境局在2013年提出的《香港資源循環藍圖2013-2022》早已不合時宜，許多目標均告落空。政府倒不如趁餘下任期，因應最新形勢更新部署，並向社會交代，才叫負責。

▲ 香港的廢紙挑戰，一方面是製造量失控，另一方面是回收不濟，荒謬地任由資源變成垃圾，迫爆原本就稀缺的堆填區空間。（資料圖片）