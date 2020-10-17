疫下子女遙距上課 家長忙過上班

全港中小學及幼稚園在9月底陸續恢復面授課堂，相信不少家長暫時鬆一口氣。筆者有兩個女兒，除了在6月短暫復課外，已經困在家中對着電腦上課逾大半年。

回想疫情最嚴重的時候，大人既要在家工作，又要隨時充當小孩子的「電腦技術支援助理」和老師的「教學助理」，一家四口，在客廳四機齊發，儼然一個小型辦公室，自己比起在公司上班時還要忙碌，只能苦笑。

教局無統一要求 學校各師各法

然而，筆者也藉此難得的機會，一睹遙距上課的實況。過去教育局鼓勵學校善用不同的學習模式（如網上學習），在停課期間保持學生的學習動力和興趣，以達致「停課不停學」的教育目的。惟教育局沒有統一教學要求和模式，學校都是各師各法，大部分更是「摸着石頭過河」，邊做邊改進，教學成效暫難評估，所以筆者只是就家中的觀察談一點感想。

小女兒在一間以紀律和成績著稱的津貼小學就讀小三，每天朝八午三上11節課，老師會經由Google Meet播放投影片。據一位任職教師的朋友說，準備短片的工夫比平常備課還要多，又要讀稿錄音，又要剪接和寫上解說，活像YouTuber一樣。小孩專注力有限，通常捱到下午已經心神散渙，這時候遙距管理課堂秩序便愈加困難，學生一邊上課一邊玩網頁遊戲有之，另起群組「吹水」有之。我就是奇怪，怎麼只是過了幾星期，這群水鬼的上網技巧就無師自通、「進步」神速呢？

大女兒升中一，更是經歷了特別的一年。本來今年初是中學面試的季節，可是因應疫情都取消了。不過這也難不倒別出心裁的老師，大女兒就曾在睡覺前接到中學的突擊電話口試，全英文講足45分鐘。

另一間中學則要求學生在公布面試題目後60分鐘內上傳英語演講短片，我們要全家總動員，一邊趕忙搜集資料和撰寫講稿，一邊與大女兒綵排和錄影，而且要一氣呵成，不能有剪接的痕迹，如此窘迫，真有點像曹植被迫七步成詩，「相煎何太急？」

校方倡裝17個app 學生茫無頭緒

後來大女兒升讀了一間傳統女校。疫情持續，所以暑假時校方已教導各種各樣的網上平台和應用程式（app）的用法，不少家長和學生一時都茫無頭緒。我看她既要用Adobe Spark（一項免費的多媒體創作平台）製作視頻功課，又要用Google Chat跟同學進行小組討論，學校建議安裝在電話上的應用程式更多達17個。

由於流程設計得太複雜，有時候老師在視像課堂上就花了大半時間去解答技術問題，以免學生交不出功課。有些科目如科學，只能講書和看實驗影片，沒有實習經驗，理解也就大打折扣。另一些課業如作文和視覺藝術，以往學生只能在學校完成，表現高低，真章乃見；然而變為「學生在家完成-掃描-上載給老師批改」的方式後，筆者偶然瀏覽到一些同學的作品，不禁嘖嘖稱奇，其質素之高、技巧之成熟，實在令不少大人汗顏！

跟其他家長傾談，普遍覺得遙距上課缺乏社交訓練及課外活動，令子女變得更像「宅男」、「宅女」。家中的學習氛圍也難比課室，沒有老師親身督促、沒有考試，發問和思考的積極性也弱了不少。

然而筆者也有得着；筆者離開校園已久，今次能一窺網上學習的情形，讓筆者了解今時今日的老師是怎樣教，新世代的學生又是怎樣學。謹希望疫情真正完結，讓同學不用再孤獨對着電腦屏幕上課。

▲ 教育局鼓勵學校善用不同的學習模式，如網上學習，以達致「停課不停學」的教育目的。（資料圖片）