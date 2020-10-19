深圳和蘇州已經有人民幣電子貨幣發配和交易試驗，甚至有試點的公務員，他們的每月補貼，開始試驗由央行用電子貨幣發放。即是並非打進銀行或發放現金，而是打進一個app的錢包中，可用作其他電子交易用途。

長遠而言，中國這政策當然是計劃盡量取締現金交易。操作層面，好處是減少印鈔成本，減低市面流通紙幣引發的各種問題。金融管控層面，是記錄一應交易細節數據（黑錢更難洗，不過消費者所有交易無所遁形），更重要是發展跨境的人民幣結算，甚至早着先機，成為全球通行的電子結算貨幣及系統。最後一點，簡直是國家戰略層次了。

這構思，Facebook之前一直想落實，因而開發了Libra電子貨幣，等於FB全球共和國的貨幣。試想像下，FB用家，轉用Libra自行跨境交易，繞過埋不同國家的貨幣兌換，自設滙率，簡直就是不受任何一國控制的自由貨幣，你話對各國政府而言，是否大威脅？其實就連美國政府對朱克伯格這舉動都出手打壓。不過，朱克伯格就講過，就算他不去做，中國也一定會做。果然。

但作為普通市民，好多人卻認為官發的電子錢包，並沒有太大吸引。優點當然有，譬如不用上網，智能手機之間短範圍內就可交易。但其他交易功能，現在支付寶和微信錢包基本上都有了。而想用這官方錢包，還要專門用另外一個app進行交易。而婆仔數來說，官方電子錢包更有個缺點，是沒有利息。那如何鼓勵普通市民去使用？

當然，若政府行政主導，政策上強行叫人使用也可以，又或者使出各種優惠吸引人用，再或者，更可限制支付寶和微信付費功能。這年頭，民營機構都得配合國家大計。