減肥未必一定要全走醬

Angela跟我減磅將近三星期，她任職銀行高層，但處理飲食卻是一團糟；這天她甫踏進門，一副胸有成竹的樣子對我說：「這次你必定會讚我！」

我看着她所寫的飲食紀錄，說道：「早餐兩片方包、烚蛋；午餐烚意粉、烚雞肉、沙律菜走醬……」我停下來向她問道：「你不嫌味道太寡嗎？恐怕一會兒就要找零食，甚至要去吃個焗豬扒飯！」

Angela皺一皺眉：「之前你說我吃得油膩，於是我統統走油、走醬，也有問題嗎？」

「吃外食的話，的確應盡量避免汁醬，以減少油份及鈉質攝取。」我續說：「但若在家煮食的話，就應善用醬汁醬料，增加食物味道之餘，有些更有豐富營養價值呢！」

看到Angela一臉迷惘，我再解釋：「例如你早上吃方包，不妨塗上適量花生醬……」Angela打斷我的話：「花生醬不怕致肥嗎？我愛吃花生醬呢！」

花生醬含豐富單元不飽和脂肪酸，飽和脂肪酸含量亦低，相比牛油主要含飽和脂肪酸，建議可選花生醬取代牛油。市面上的花生醬多加入氫化植物油、乳化劑、糖份及鹽份，氫化植物油卻含反式脂肪，選購時宜留意包裝上的成分表，添加成分愈少愈好，例如成分為100%花生，即不含額外添加成分，會是最佳選擇。

「至於意粉，你可加入番茄醬烹煮，番茄醬不但脂肪含量低，在製作過程中，番茄經搗碎可釋出更多抗氧化營養--番茄紅素，相比原個番茄更為豐富，而且番茄紅素屬油溶性，加入適量煮食油烹調更佳。」

Angela尷尬地笑着說：「還以為將所有食物烚熟，就一定沒錯……」

我說：「你要明白，減磅也要注意營養均衡，你平日愛吃沙律，我教你自製青瓜乳酪醬，可作為沙律醬，或新鮮蔬菜的沾醬呢！」

（編按：讀者如欲跟營養師自製青瓜乳酪醬，可【按此】取得食譜。）