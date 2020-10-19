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鄧麗欣珍珠奶茶店╳太空版 Snoopy殺入沙田

副刊版 2020/10/19

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Stephy鄧麗欣由台灣引入的1011 SIP TEA珍珠奶茶店，繼於旺角及銅鑼灣開店之後，今個月殺入沙田新城市廣場，並繼續聯乘太空人Snoopy打造全店概念，除了大量Snoopy精品，店內的4大打卡

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欄名 : 新鮮熱辣

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