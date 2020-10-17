空置稅不再迫切 全力覓地增供應

一手樓空置稅公布逾兩年後，運房局初步通知立法會不再爭取立法。特首林鄭月娥當初有見市民難上車，一舉推出「娥六招」遏抑樓市；刻下疫情重挫經濟，樓市仍然反覆，本來成效已存疑的空置稅，再沒燃眉之急。港府今次可算繼續因應時局調整放寬次要房策，新一份施政報告應更着力覓地建屋，才能真正為樓市對症下藥。

社運疫情夾擊經濟 空置稅作用微

前年6月底，林鄭針對資助房屋、過渡房屋等一連公布6項政策，其中提議向閒置一手單位徵收「額外差餉」，金額等同應課差餉租值的兩倍，即約樓價的5%，以鼓勵私人住宅盡早應市。

有些議員或發展商，都屢屢質疑空置稅能否遏抑樓價，甚至反令買家背負額外成本。事實上，地產商過去兩年應對空置稅法案的策略，包括把現樓轉售為租，改為服務式住宅，政府未能如願增加供應。

特首公布六招時，相應的中原領先指數（CCL）超過186點，創當時的歷史新高，無法上車的民怨尤為激烈，但今天新冠肺炎不止及早前的社會暴亂，重創本地經濟，撑起貴價樓的內地買家亦無法來港，最新CCL報175.83點，跌回今年5月水平，領跌的大型單位CCL指數，更僅得171.55點。

據政府統計，截至去年3月，逾3成的未售一手私人單位，為面積至少100平方米（約1,076平方呎），其售價已遠超普羅大眾的負擔能力。

前房委會資助房屋小組主席黃遠輝曾分析，法案原意是阻止發展商囤起現樓來刺激樓價，但社會運動和疫情接連挫損經濟，情況已截然不同，不預期擱置空置稅會減少樓宇供應或對樓價有明顯影響。

8月中，金管局突然提升非住宅物業按揭成數，11年來首度放寬限制，顯然是應市況給予商家及市場資金周轉機會，以解燃眉之急。今次運房局局長陳帆考慮暫停推出空置稅，可謂一脈相承，逆市下物業市場及發展商可增加一點彈性。

關注明日大嶼 境外供應可能性

上一份施政報告中，政府把9成按揭貸款的樓價上限，由400萬升至800萬元，首次置業更豁免壓力測試。盡管供樓壓力依然沉重，但市民可選擇的上車盤起碼驟增。

林鄭今年為跟中央協調政策，押後公布新施政報告。覓地建樓的政策上，市民固然關注明日大嶼詳情，由珠海市管轄的桂山島填海供港使用的機會相信渺茫，但公眾仍會想知道其他境外供應的長遠可能性。而港區人大代表鄭耀棠早前曾建議，在大灣區鄰近本港地區撥地建香港新社區，據他表示中央已回函，並交廣東省及港澳辦積極跟進，態度非常積極。

房屋是每屆特區政府都要面對、重中之中的問題，現屆政府接連放寬不再迫切的次要政策後，更要聚焦最核心的土地供應問題。對於新一份施政報告，市民定會期望例如重建大坑西邨和土地共享計劃等以外，有更多大刀闊斧的政策。

責任編輯：劉婉雯