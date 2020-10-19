美組「亞洲北約」遏華 欠天時地利人和

中美地緣鬥爭升溫，特朗普政府近期再推印太戰略，謀使美國、日本、澳洲、印度四方機制，變相組成「亞洲北約」專門劍指中國，惟三國在四方會談反應冷淡。其實，北約組織是特殊地緣政治環境下的獨特聯盟，亞洲北約概念不但缺乏實際條件支持，更與美國向來亞洲棋局部署背道而馳。當然，盡管如此中國也不得不防。

冷戰思維過時 日澳印反應冷淡

美日澳印月初在日本舉行四國歷來第二次部長級會談，未有發表聯合宣言或聲明。縱美國國務卿蓬佩奧一開始即點名批評中國，但日澳印外長發言均未談到中國，反而稱四國推動的是「正面議程」、推進「區內所有擁有合理利益國家的利益」，予人感覺有意暗駁蓬佩奧將四方機制與中國捆綁。

同樣可圈可點的是，即使中國外長王毅上周批評，美國印太戰略以美日澳印四國機制為依托，企圖構成新北約，是過時的冷戰思維，日本內閣官房長官加藤勝信回應亦稱，四國機制不以特定國家為針對對象，旨在基建、海洋安全、反恐等合作。

「亞洲北約」雖未被美方正式拋出，大家都已心照，傳媒亦大肆使用「Asian NATO」一詞，這可謂是特朗普政府印太戰略的最新體現。只是亞洲北約以至印太戰略概念實不新鮮，最先公開提出原型的並非美國，而是日本。

日本前首相安倍晉三2006年上任後，即提出「自由與繁榮之弧」（Arc of Freedom and Prosperity），有意聯合民主體制國家從東、南兩個方向圍堵中國。安倍翌年「兩洋合流」演說（Confluence of the Two Seas）更加直白提起印太，只是他隨即下台。至2012年安倍第二度拜相，則把旗號改為「亞洲民主安全之鑽」（Asia's Democratic Security Diamond），點名要聯合美國、澳洲及印度，組成鑽石型四角。

有趣的是其後發展：「安倍經濟學」未能重振日本經濟下，縱中日各項矛盾未解決，安倍政府近年對中國政策變得有所保留，未有力推印太戰略。特朗普上任後，美國則從日本拿了過去，當成自家大戰略。

美國如今推動亞洲北約看來遇阻，實際上並不意外。所謂北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization，NATO），是二戰後國際秩序之中，北大西洋兩岸歐洲和北美特殊地緣政治環境的產物，美國現在如果要將這模式搬來亞洲，難免水土不服。

北約是美國歷史上首個和平時期締造的軍事同盟，眾多盟國「一國受襲等同全體受襲」形式非比尋常。

北約形式特殊 美高風險低回報

美國當年在納粹德國攻陷法蘭西、直逼不列顛時，也未有加入戰爭（美國於珍珠港受日本襲擊後才參戰）；美國於今天北約體系當中，卻把本國戰和問題，與歐洲各國及加拿大捆綁，甚至覆蓋和俄羅斯接壤、地緣影響力有限的小國，以本國官兵生命安全擔保對方，不介意這是高風險低回報投資。

美國戰略大師、前國務卿基辛格曾形容，美國對北約承諾的犧牲史無前例，更大程度上是基於價值觀，而非歐洲外交自古以來常見的國家利益和力量平衡。他甚至稱，美國在其中有時本着的，是一種救世主情懷。

基辛格主張，促成北約的導火綫，是捷克斯洛伐克1948年政變。他認為，捷克斯洛伐克當年原本已屬蘇聯勢力範圍，當地共產黨經過選舉主導了政府，但蘇聯仍在背後策動捷克斯洛伐克政變，在當地扶植絕對忠於莫斯科的獨裁政權，西歐國家自此意識到蘇聯構成生存威脅，但所有分析都顯示西歐沒有足夠力量抵禦蘇聯。北約終在1949年誕生，這是個「考驗美國保衞西歐」的機制。

冷戰雖然在亞洲也如火如荼，但美國並未有在亞洲締結北約模式，同時涵蓋多國的軍事同盟，而是與不同國家各自訂立雙邊條約。美國對日本如是，南韓如是，當年蔣家治下的台灣也如是，而美國以外的這些國家和地區之間並不存在盟約。

美國對亞洲盟友的待遇，也不如對待歐洲盟國慷慨和相對平等，更似是在支配對方。美國和日本是戰勝國與戰敗國的關係，日本不再有發動戰爭權利，軍隊不得繼續存在，只有「自衞隊」；美國擁有南韓軍隊的戰時指揮權，意味美國若決定開戰，南韓理論上無法不跟着打，沒有自由意志。

美國在歐洲與亞洲戰略布局如此不同，其實正是歐亞歷史地理相差甚遠使然。歐洲多國地理上推成一團，打了這麼多百年最終打了兩次大戰，打到甚麼都不剩，打厭了打夠了；面對強敵蘇聯，歐洲各國切實感到同坐一條船，而他們的政治體制與價值觀與美國接近，這種種因素才使北約這獨特聯盟得以存在。

亞洲政治文化價值觀 與美迥異

亞洲的地緣面貌卻截然不同。東亞多個國家與地區地理上隔着海洋，政治文化基因和價值觀與美國相異，而且在美國的亞太盟友之間，日本是二戰加害者，其他人則是受害者。南韓與日本即使共同面對一個擁有核武、「不受控制」的北韓，兩國亦無法如德法般泯滅歷史恩怨。當年蔣介石有意從台灣反攻大陸，南韓李承晚亦可能重燃韓戰之下，美國更擔心自身利益可能遭到綁架，對待亞洲盟友的手法自然不能與歐洲相比，類似的考慮今天依然存在。

特朗普政府試圖將北約模式搬到亞洲對付中國，有違美國過去基於現實條件的戰略之餘，就算單純以價值觀出發亦欠缺說服力。美日澳印四方機制之中，印度可謂「房間裏的大笨象」，行事作風都公開地與美國所宣揚的「正確」相距甚遠。

印度民族主義近年大幅升溫，莫迪政府收緊對言論、學術的控制，對穆斯林和少數民族也更加鐵腕，去年更撤銷了印控克什米爾地區的特殊地位和有限自治權。遑論印度更是一個與中國、巴基斯坦都不時爆發軍事衝突的國家，實在難以想像澳洲、日本，甚至美國自己願意以「亞洲北約」為印度擔保，隨時捲入喜馬拉雅與帕米爾戰場。

京應對擴開放 增與各國依存度

今天的中國即使被不少國家視為過分強勢，構成一定威脅，但中國與印太多國的關係，和過去蘇聯與歐洲各國之間存在諸多不同。印度、澳洲、日本對中國再多爭議和不滿，也無疑清楚中國並不尋求改變他們的政權，中國崛起對他們並不構成生存威脅；這些國家經濟上與中國的依存，更與冷戰時西方與蘇聯毫無可比。

可以說，特朗普政府推動打造亞洲北約來遏制中國，缺乏天時地利人和，只是中國面對多國可能合組軍事同盟針對自己，無疑亦需採取措施予以防範。一來是四方閉門會談期間美國還提出甚麼，日澳印有何反應，外界難以得知；二來是美國心目中的印太軍事同盟，台灣地區的角色不好明說但呼之欲出，直接關係中國核心利益。

中國應對除了借助美日澳印內部矛盾，更有效的相信還在於擴大自身開放，以實際行動來支持和維護印太地區開放、包容的國際秩序，提高中國與各國的互相依存程度，突出中國與世界的共性，讓區內國家沒有理由去響應美國。

▲ 日本新任首相菅義偉（中），月初與到訪東京的美國國務卿蓬佩奧（右一）、澳洲和印度外長舉行「四方安全對話」，未有發表聯合宣言或聲明。（法新社資料圖片）