中美角力未了 香港難融入大灣區

深圳慶祝經濟特區成立40年，同時香港施政報告則宣布押後發表。不少輿論對兩個城市的一浮一沉感到欷歔，更有聲音認為香港人「唔爭氣」。

港深歷史任務 不同制度實驗

另一邊廂，也有評論認為香港應繼續「我自行我路」，對深圳之變化不以為然--兩種南轅北轍的看法，正好反映今日香港的分裂狀態。

現實是香港與深圳均不是「普通的某個中國城市」，而是各自背負着沉重任務的兩個不同實驗--簡而言之，鄧小平設立深圳特區時，主要目的是讓內地人民接觸外國事物及經營方式，概念上是讓社會主義面對資本主義；相對而言，構思一國兩制而成立香港特別行政區，則旨在促使西方國家走入內地社會主義市場，刺激結構性改革--兩個城市，兩個實驗，一出一進，一體兩面。

一般人比較熟悉香港「引進」的角色，特別是土地業權改革、資本市場（股市）發展、航運碼頭發展等等，內地確實汲取了香港許多經驗。然而，深圳也同時發揮其「推手」角色，成功把中國研發的這種「經濟特區」模式輸出世界各地--例如單在尼日利亞，便有33個參考深圳模式發展的「自由貿易特區」。

意識形態之爭 中西模式對決

非洲各個經濟特區之發展程度，當然遠不及深圳。關鍵在於，非洲諸國對以中國經濟特區模式作長綫發展的信任程度，遠超於更早時期以美國為首、透過國際貨幣基金組織和世界銀行執行的「新自由主義」發展模式（總括而言就是市場主導和緊縮政府開支）。結論是，過去百年以美國霸權（hegemony）為主軸的國際秩序，隨着中國崛起，出現新一輪意識形態之爭。

可以說，在這場意識形態之爭當中，兩陣對決，深圳和香港乃「中國模式」和「西方主義」兩邊的代表--這樣才可解釋為甚麼西方社會對深圳的成就總是唱淡，而美國又同時對香港實施種種制裁、步步進逼：因為西方諸國不能就此退讓，是故要借香港對中國還以顏色。國際傳媒大肆報道受西方價值影響的香港，仍未融入中國發展模式，背後要帶出的信息，正是「西方社會必須抗拒中國」。同一主旋律，亦由美國國務卿蓬佩奧自今年7月開始一再強調，並於上月中旬出訪南美、上月底訪問歐洲，以至本月初到訪亞洲時，不斷重複。

用以上較宏觀的政治經濟學框架，再看深圳和香港的「雙城故事」，則我們可以發現：一個城市怎樣發展，除了靠自身努力，更與大環境息息相關。深圳此刻的輝煌，實際上反映出中國近年不斷壯大；另一方面，香港自佔領行動至今之糾結，也折射西方社會經歷Brexit和特朗普管治時期遭遇的各式民粹困擾，包括社會撕裂、貧富懸殊、敵視移民、本土主義等等。

一旦參透以上大格局，便明白要深圳與香港真正合作，發揮協同效應達致互贏，前設是中美兩國要先達致某程度的和解，這樣香港的「引進」與深圳的「推手」始能接軌。

美選後對華政策 有調整空間

隨着11月美國大選過後，不論是拜登挑戰成功還是特朗普連任，西方對華政策始會有空間調整，當中包括考慮借中國在疫情受控下的強大生產力，來助全球經濟復甦--亦只有在這種情況之下，香港才可借助「外循環」之力去融入大灣區。

否則，在不少香港人（特別年輕一代）緊隨西方社會抗拒中國發展模式的氛圍下，深港不會有任何具實質意義的融合，遑論要香港融入整個大灣區，也就是香港整體難以透過中國「內循環」帶來強勁的經濟反彈，而只能令願意接受內地發展模式的港人受惠。

推大灣區投資產品 留錢不留人

那麼在中美復和之前，香港應該如何準備？根據以上分析，既然問題的核心在於意識形態之爭，那短期而言便只能從港人的「心理層面」入手，主要兵分兩路：

對於口裏說不接受中國模式的港人，要他們「融入」大灣區便只能誘之以利。

一方面，許多人只想在未來幾年賺多一桶金，然後或許便移民；另一方面，一邊罵中共、一邊買賣內地龍頭企業股票的香港股民，亦確實大有人在--反正要走的亦留不了，只要金融業界推出各種「大灣區概念」投資產品，大力鼓勵這些人短炒，引不接受內地的港人之資金到大灣區，便可以來一招「草船借箭」，留錢不留人。

當仲裁調解中心 磨合內外循環

宏觀而言，香港最大的優勢，在於是全中國唯一實施「普通法」的地方。故此，對願意接受中國發展模式的香港人來說，香港未來只需要強調其「把關」的角色--讓深圳和廣州做前鋒、爭生意，但「調解糾紛」的後防要務則交由香港負責。畢竟內外循環會產生不少磨合，而外國企業亦不信任內地司法制度，若然香港定位為「仲裁調解中心」，培訓大量相關人才，則香港可以發揮其獨一無二的協調角色，讓大灣區發展更為順利。

留意以上兩大部署，只是針對全球疫情未完全消退之下的短期策略。長遠而言，若然香港社會整體仍不願意融入大灣區，深圳勢必自己創造「外循環」，直接跟目前過百個「一帶一路」國家聯繫，推銷一套以「經濟特區為基礎，再進階成灣區概念」的新發展模式--香港人自己選擇被排除在外，便只能靠舊經濟苟延殘存。

▲ 宏觀而言，香港最大的優勢，在於是全中國唯一實施「普通法」的地方。（資料圖片）