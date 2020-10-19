覓地要大小通納 深圳河套模式共贏

土地供應是本港的老大難問題，各式在內地借地、填海的建議，近月再次沸沸揚揚，各有優劣，若可借鑑深港開發河套區的互利共贏模式，或有望帶來積極的改變，令跨境合作更為順遂。要解決這個根本而重要的難關，無論境外借地，抑或境內棕地，土地規模是大是小，港府應悉數仔細考慮，並啓動所有可能的選項，多管齊下，才能逐步紓緩住屋的燃眉之急。

政策項目須齊備 啟動所有選項

港區全國人大代表鄭耀棠指出，早前建議中央在大灣區撥地建設香港新社區，已收到非常正面及積極回應，相信廣東省政府與港澳辦將着力研究，暫無選址，但他認為深圳、中山、珠海等靠近香港的地區最好。

多個團體倡議爭取使用由珠海管轄、大嶼山西南約5公里的桂山島，惟特首林鄭月娥接受本報專訪時首次表明「無聽中央講過」，認為中央重視環保，在該處填海很困難。

本港最新公屋平均輪候時間重回5.5年的20年高位，而政府將土地劃分公私使用比例，由過往的6比4，改成7比3，所以未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應量，亦跌至逾4年最低的9.2萬伙，在在反映公私營住屋均嚴重緊絀。境內也好，境外亦好，只要有潛在土地供應，港府都應積極研究。上至政策方向，下至項目推行，俱竭力排除障礙，才有望逐步紓解住屋需求。

大灣區發展一日千里，深圳、廣州等大城市一樣缺地，但港深近年一舉解決落馬洲河套區糾纏多時的問題，正是成功靠「1加3」合作模式，找出雙贏方法。港方表明，只要河套區1平方公里的「港深創新及科技園」能發展起來，深圳市內多達3平方公里的土地，即福田和皇崗一帶，價值自然急升。深圳目前的發展規劃步伐，甚至比本港還要快。

境內外多綫發展 填海收地齊推

像港深創新及科技園周邊，涉及香港的規劃亦可研究發展，有人才進入科技園工作，周邊又能否透過改劃、調整，提供居住及生活群聚，為合作項目作足夠土地配套。

事實上，香港已發展或規劃發展地區僅佔土地總面積約3成，絕不是無從覓地。官方統計有700公頃零散棕地未納入發展；另外有2,400公頃祖堂地有發展潛力、發展商在新界亦坐擁約1,000公頃農地儲備，加上工業邨閒置用地和廠房、市區舊樓，高球場部分土地丶甚至有地產界建議研究濕地緩衝區、綠化帶作適當放寬發展，所有選項都可仔細分析，不可遺漏。

刻下，港府致力再向立法會爭取撥款做明日大嶼的前期研究，冀一次過大規模填海造地，但亦要同時放眼境內外其他潛在供應，多綫發展。北望神州，港府可嘗試跟中央和廣東省鄰近城市商討，尋求複製類似河套區的雙贏模式；聚焦本港，官員也應可加快改善土地共享先導計劃的補地價政策，研究收回棕地須付的補償，務求做到遠近、快慢、大小通吃，紓緩樓荒。

責任編輯：劉婉雯