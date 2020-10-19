隨着社會各界對企業於環境、社會及管治（ESG）方面日益重視，企業近年積極實踐ESG，ESG報告亦成為上市公司的恒常工作之一。為表揚於ESG範疇上表現突出並有積極影響的香港上市公司，BDO於2018年舉辦首屆「BDO 環境、社會及管治年度大獎」，吸引多間上市公司參與，分享他們在實踐ESG上的心得，互相交流。今年大會以「復甦與創新」為主題，大獎現正接受報名。

「BDO環境、社會及管治年度大獎」是香港首個鼓勵企業加強關注社會責任，並納入可持續發展於其業務模式的獎項。大獎由全球第五大會計網絡BDO在香港的事務所主辦。自2018年起，大獎獲多間上市公司支持及參與，去年大獎共表揚14間在ESG方面有傑出表現的公司，當中包括公用事業、航運、工業及地產等領域的上市公司。

▲ 去年大獎共表揚14間在ESG方面有傑出表現的上市公司。

復甦與創新為今年大獎主題

今年大獎踏入第三屆，與往年有所不同，在新冠病毒大流行的情況下，各行業都受到不同的影響。在這艱難時刻，除考驗企業如何採取適當措施防止病毒傳播，同時亦要展示出在疫情下如何維持公司運作並推動業務持續發展。因此,大會今年以「復甦與創新」為主題，期望企業在ESG上能因應今年情況，提出更多復甦與創新的方案。

ESG是推動上市公司積極參與企業社會責任的一個重要機制，讓企業能踏上實踐可持續發展之路。立信德豪董事兼風險諮詢服務總監鄭文漢表示，「近年很多企業透過實行ESG最佳守則表現出可持續發展的影響力，同時關注ESG整合的重要性，在爭取財務回報的同時，亦成功為社會及環境帶來了正面的效益。」

與此同時，現時根據港交所要求，本港上市公司每年均要發布《環境、社會及管治報告指引》（即「ESG報告」），鄭文漢續指，ESG報告基本上已對企業的競爭性定位具影響力，企業亦逐步將ESG報告提升至「影響力報告」，以符合持份者及投資者對其ESG表現的期望。因此BDO最佳ESG報告大獎旨在表揚一些以最大努力精心編製出色的ESG報告，並透過報告將公司的ESG活動及表現具體地傳達給持份者的上市公司。

▲ BDO致力推廣ESG，並舉辦「BDO環境、社會及管治年度大獎」鼓勵企業必須關注社會責任，並將可持續發展納入其業務模式。

大會獎項新增主題大獎及資訊科技獎

是次獎項設有四個組別，分別為主板大市值、主板中市值、主板小市值及GEM。各組別均設有 ESG 最佳表現大獎及最佳ESG 報告大獎，每個獎項會於各個組別分別選出前三名為獲獎公司，當中最佳成績的公司將獲選為所屬組別的 ESG 年度大獎得獎者。

每個組別除了現有的3個獎項 （「ESG 最佳表現大獎」、「最佳 ESG 報告大獎」和「ESG年度大獎」）外，今年大會新增設「主題大獎」及「ESG 年度大獎（資訊科技）」兩個獎項，「主題大獎」表揚在疫情下仍於ESG領域表現超卓的上市公司，而「ESG 年度大獎（資訊科技）」則表揚在業務模式及營運上展示高端技術研發而於 ESG 領域表現超卓的上市公司。

評審標準方面，大獎從多個角度評核參賽公司的ESG表現，當中包括環境層面、僱傭及勞工常規、營運慣例、社區投資等，同時亦會參考參賽公司的創造及創意表現，以評審出眾的上市公司，表揚他們在ESG方面的表現。

立即報名參加「BDO 環境、社會及管治年度大獎2021」

截止報名日期：2020年11月8日晚上11時59分

獎項詳情：www.bdoesgawards.com

（特約）

