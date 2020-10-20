朋友說，有沒發現，市面上連搶劫都少了。不是嗎？早十幾年前，較多香港朋友北上發展，基本上每人都遇到過不同程度的搶劫或被偷竊事件。小的沒手機，大的被搶錢包失身份證。最經典的經驗，是用手機連耳筒聽音樂，聽聽下，唉！沒聲的！原來條綫連着的手機，忽然就沒了。

但現在小偷及街上搶匪都失業了，大家結論說，他們可能都得WFH（在家工作）要轉型。因為街上的行人，都沒有值錢的東西可搶了，那打劫極不化算。首先，大家身上都沒現金了。只有老人家才帶現金，但帶的不會多。錢包中（若仍帶錢包的話），就只有交通卡或信用卡之類，不能變現或價值太低。搶手機總可以吧？但自從手機鎖屏系統愈趨發達，拿了手機也得物無所用，因開不到機，只能拆零件來賣，所得也有限。

還有個環境因素，現在中國市面的管理其實相當細密，過往的閒雜人口、小偷走卒等，好難生存。他們以前可能住在市中心周邊的低端地區，近年都被大整治、大遷拆，好多待不下去就索性返鄉。還有就是過往另一街頭案件源頭是新疆少數民族犯案，因為政府民族和諧政策，拉到都較寬大處理，形成大城市有不少少數民族犯案小團夥，到現在，這群人都迫得離開大城了。

還有一樣是監控系統，一個街口十幾部攝像機，甚麼角度都拍到，大大增加破案率，也有阻嚇作用。有個朋友去報警親身經歷，被帶進一個監控畫面中心，就如NASA或CNN直播室旁那種整道牆是幾十個監控器畫面的房間，問剛才在哪裏出事，沒多久就調動出該個街角不同角度拍到的畫面，高清放大，甚麼人進出、甚麼車牌，一清二楚。他們說，這年頭，要查看甚麼一定查到，就取決於是否幫你去查。