近日跟多位減磅新丁會面，他們不約而同表示：「疫情期間，多了在家吃飯，體重不但未有回落，卻有增加迹象。」我了解過後，推斷是：「該在揀選食材及烹調方法上出了問題！」

這天，論到跟減磅戰友家碧會面，她也面對着這個苦惱。

於是，我嘗試猜測：「一家人在家吃飯，阿媽或奶奶少不免會多煮一點，加上老火湯的頻率激增，有時候，盛情難卻，隨時多飲幾碗，甚或幹掉湯渣……」

家碧點點頭，忙說道：「對啊！對啊！」

我補充說道：「有些『無飯』主婦，平日鮮有下廚，準備食物對她們來說，的確困難，於是便到超市買些已調味的餸包，而這些食物往往用上不少調味料如蒜油醬、豆瓣醬、豆豉蒜蓉醬等，有助食物提升美味之餘，熱量也隨之增加。有部分朋友屬新手下廚，對於廚房新手，雞翼、排骨、牛仔骨等簡易又美味的食材，往往是她們的首選，可是這些食材，都是較高脂肪的，久而久之，體重便徐徐增加。」

她邊聽邊豎起大拇指說道：「你真是料事如神。在這個疫情下，我在家裏研究煮雞翼，試過做香葱鹽水雞翼、孜然芝麻雞翼及香茅雞翼……」

「天天雞翼，體重不增才怪！再加上，部分人在家工作，就連平日上班來來回回或在地鐵站上落樓梯的機會也減少了，這正是在家抗疫的增磅後遺症……」我說道。

家碧插嘴說道：「不用多說了，我要立刻開始減，平日上班的制服已穿不上了。」