當上「國菜」 紐約熱狗外交歷史一章

昨天說到芝加哥熱狗來源，今天都說一下紐約熱狗故事。據報道，19世紀60年代，同樣來自德國的移民將家鄉的香腸改良，引進到紐約康尼島（Coney Island），Feltman's成為紐約第一家熱狗店，比另一家名揚海外的老店Nathan's Famous還要早半世紀。

未去過當地或許不知，記得每年新聞中的熱狗大胃王比賽，那個贏了多年冠軍的小林尊嗎？他參加的就是每年美國國慶Nathan's搞的比賽，小林尊最高紀錄在12分鐘內吃了54隻熱狗，2007年他終於被一位美國人以12分鐘吃掉66隻打敗。到今年，該美國男子的紀錄已經是10分鐘內鯨吞75隻。

美年吃190億隻熱狗 可繞地球26圈

有一個較普遍的講法，熱狗（hot dog）英文一詞，可能來自美國漫畫家多根（Tad Dorgan）。他在上世紀初一場紐約棒球比賽中，見到小販兜售熱辣辣臘腸狗（dachshund）狀長條香腸包，靈感頓生，畫了一幅漫畫，見到麵包裏夾着一頭「臘腸狗」，但寫說明時想不起如何拼寫源自德文的dachshund，索性直接叫hot dog。不過，後世沒有找到這幅漫畫，所以hot dog英文一詞來源人言人殊。

熱狗在美國與體育關係密切則是眾所周知，曾經有民調顯示，熱狗是球迷們在體育場裏的最愛，63%球迷表示觀看球賽時食物中不能沒有它，排第二的是花生，但只有18%支持。熱狗作為美國快餐文化重要一環，從連鎖貨倉式超市Costco的熱狗套餐一直賣1.5美元可以看出。

據報道，現任總裁以前曾經向超市創始人抱怨，自1985年他們推出熱狗餐以來，售價一直是1.5元，出名便宜，但對公司來說是蝕本行為。然而創始人答：「如果你膽敢提高熱狗價格，我會殺了你。」理由是，這是錢也買不到的公司商譽。現任總裁把話記在心裏，至今從沒有提高熱狗餐售價。

曾經有報道說，美國人每年可吃掉190億隻熱狗，排起來可繞地球26圈。到紐約，走在路上隨時看到熱狗餐車，看着巨大屏幕閃爍着城市冰冷的繁華，有點距離感，好像只有熱狗是可以觸摸並且提供溫暖，重點是不用3美元，都買得起，眼看身邊奢華的高樓，熱狗握在手，才感到一點實在。熱狗車在紐約已經存在逾個半世紀，據說現餘3,000多輛，都受管制，繳納牌費，不同地段費用不一樣。中央公園附近著名的第五大道和第62街交界靚位，據報一年許可費高達29萬美元，意味熱狗車檔主平均一天要賣超過400隻才有一定收入。

紐約餐車文化可以追溯到17世紀，當時賣的是殼類海鮮，例如生蠔。到19世紀，不同種族新移民增加，街邊小吃才出現熱狗，以至穆斯林清真食品。熱狗不單是街頭小吃，還有過當上「國宴食物」的光輝時刻。2010年，當時的英國首相卡梅倫到訪紐約，前市長彭博請他在街頭吃熱狗，大家或者有點印象，但比起1939年的「熱狗外交」，這次熱狗lunch只是「小菜一碟」。二次大戰，熱狗在英美兩國的合作中，作出了一定貢獻。

羅斯福莊園野餐 英王伉儷熱狗宴

當年6月，今天英女王伊利莎伯二世的父母，英王喬治六世與王后伊利莎伯，應美國總統羅斯福邀請訪美，是第一次有英國國君到訪這個前殖民地。華盛頓的官式活動結束後，羅斯福邀請英王伉儷到他在紐約海德帕克的莊園度周末。其中星期日午餐是野餐，據羅斯福圖書館的歷史資料，食物包括熱狗、火腿、凍煙火雞、沙律、士多啤梨蛋糕，飲品包括啤酒、咖啡等。

2012年荷里活電影《當總統遇見皇上》（Hyde Park on Hudson）再現了這個故事，平時錦衣玉食的喬治六世，結果將整根熱狗塞進嘴吃了起來，王后伊利莎伯則選擇拿刀叉切着享用。在華盛頓的正式訪問及國宴後，羅斯福透過莊園野餐，一起品嘗紐約style熱狗這味「國菜」，與英王伉儷建立了友誼。媒體的報道也反映美國民眾對英國王室能夠放下身段，表現隨和討好。

雖說美英戰爭（美國第二次獨立戰爭）已經過去120多年，兩國之間總還存有芥蒂。當時二戰歐洲戰雲密布，美英雙方都有走近的意願。喬治六世作為前宗主國國君，出了名的口吃國王（電影《皇上無話兒》（The King's Speech一片就是講他的故事），遠渡重洋到美國親善，也是不容易。幸好羅斯福「襄王亦有夢」，「熱狗外交」正正是改變英王在美國人心目中印象的安排，為羅斯福日後開展同英國合作鋪平道路。

3個月後，英國向納粹德國宣戰，基本上已知道美國會支援。其後兩國在二戰締結軍事同盟，對抗德國、日本和意大利法西斯。歷史告訴我們，在熱辣辣的熱狗當中，可以找到安慰與希望。