疫下更重健康 奶類替代品漸受捧

雀巢將在歐洲推出新產品進軍植物奶市場，凸顯現時奶類替代品日漸受歡迎的趨勢。消費者比以往更重視食物對環境的影響，在疫下為食品商帶來新機遇。

雀巢將在西班牙、葡萄牙及匈牙利等國，率先推出全素的Nesquik即溶朱古力奶。該產品宣稱以燕麥、豌豆及可可豆製成，糖含量較低之餘亦不含任何乳糖。雀巢今年1月已在美國引入成分相似的Nesquik GoodNes，今年3月亦在澳洲推出以麥芽糖、大麥及可可豆製成的Milo朱古力味飲品。

傳統奶類市場 仍屬主流

據市場研究公司（Research and Markets）今年報告指，全球乳製品市場價值在去年達到7,189億美元(約55,930億港元)，奶類替代品的市場價值則僅182億美元(約1,416億港元)。傳統奶類產品仍屬主流，但業界或需開始變通。

Euromonitor今年的市場調查顯示，奶類產品的市場規模將在今年下降5.3%，但奶類替代品的市場規模則將增加9.2%。這與疫下消費習慣改變有關，人們減少外出用餐，而餐飲業佔奶類產品市場3成；而奶類替代品則主要透過零售渠道發售，較少受到影響。

不過，此趨勢並非新興現象。澳洲今年已流失逾500名奶農，美國兩間最大的牛奶生產商在今年初已破產，包括有164年歷史的Borden Dairy。該企業CEO接受《彭博》採訪時表示，對奶類產品東山再起不抱希望，因消費者希望見到新產品，有更健康和便利的選擇。

據非牟利組織GRAIN表示，全球十大乳製品企業的碳排放量相當於法國的一半，畜牧業更被指控加劇泥土養分流失、污染水源及浪費土地。

奶類營養豐富，卻非適合所有人飲用，美國國家醫學圖書館文獻顯示，全球65%人在嬰兒期後消化乳糖能力減退，北歐人僅5%有此問題，但東亞人當中卻至少7成人乳糖不耐（乳糖消化不良或吸收不良）。

需注意能否提供所需營養

奶類替代品雖然被視為更健康，但需注意是否能夠提供所需營養。奶類替代品中以豆奶最為常見，飲用歷史亦最長，但家營營養中心營養師陳穎琪表示，豆奶含有較多大豆異黃酮及植物固醇，但比起牛奶較少鈣質，因此建議選購由人工添加鈣質的無糖豆奶。

本港超市與便利店有多款植物奶出售，惟挑選時仍需注意部分款式（例如朱古力味）含有較高糖份。消委會亦建議挑選含維他命B12的植物奶，否則可引致健康問題。

無論是為個人健康抑或為環保着想，奶類替代品可提供另類選項，但更應根據個人營養需求作出合適選擇。

▲ 據市場研究公司報告指出，全球乳製品市場價值去年達55930億港元，傳統奶類產品仍屬主流。（資料圖片）