明日大嶼要起動 激發增推土地勢頭

港府本周五再次力爭立法會批出撥款，開展明日大嶼的前期研究，牽一髮可動全身。若此大型填海項目能夠上馬，不僅可確保長遠土地供應和發展規劃，亦能增加官方跟發展商丶擁有土地等機構的洽談籌碼，甚至有可能倒逼對方加快釋出部分閒置土地，有利中短期樓宇供應，回應市民置業需求。

多個新市鎮靠填海 規劃得宜環境佳

據土地供應專責小組報告估算，本港2026年的房屋供應缺口將達至少108公頃，2046年更會倍增至230公頃。明日大嶼規模達1,000公頃，若能按原初進度2025年開始填海，最多可建26萬個住宅單位的交椅洲首期，2032年便可開始入伙。

前房協主席鄔滿海早前指出，港府難以控制私人發展商的營商或推地策略，故此更應該靠填海，又或土地改劃，自主增加供應。

特首林鄭月娥急於周五再送明日大嶼到立法會闖關，爭取5.5億元研究撥款，因為它最多可供應40萬個住宅單位，可一次過提供等同約9年的供應，解決長遠住屋需要，且增加規劃彈性。

放眼全港，荃灣、沙田、屯門等新市鎮主要皆靠填海所得，像早年填來的白石角，至今仍撑起了大埔的新盤供應。土地資源珍貴，填海規劃一定要力求得宜，容納到大批居民外，生活環境更要大有改善。

再者，當官方有更多潛在土儲供應，推行土地共享先導計劃一類官商合作，又或跟商企洽談補地價時，勢必更有牙力討價還價。事實上，明日大嶼最初馬失前蹄時，分析普遍認為擁有約1,000公頃新界農地的幾家龍頭地產商特別受惠。

各大地產商歷年來以低成本收購農地，無疑沒有即時脫手地皮的壓力，但一旦政府有條件增加明日大嶼的私樓比率，發展商為免長遠賺少了，始終有機會加快研究改劃閒置農地。而且，要參與這規模龐大的填海發展項目，商家不想增加負債率，亦可能要釋放一些土儲，騰出資金。

棕地舊樓應急 農地改劃要誘因

誠然，港府要短時間提升住宅供應，最直接快捷還是向棕地、祖堂地、市區舊樓着手，也要簡化土地改劃的一些冗長官僚手續。但只有明日大嶼才是舉足輕重的發展大藍圖，全面左右官商民的長遠部署，令普羅大眾毋須再面對滿18歲即急急排隊申請公屋、博彩數去抽居屋的怪現象。

不少環保組織都極力反對填海造地，社會大眾也十分支持保護環境，但大家也更要考慮市民真正急切需要，劏房戶、無家者有時居住環境甚至不如野生動物，教人於心何忍？所以真正的問題，是要做好發展與保育的平衡。政府推行為時3年的前期研究，正可嘗試剖析填海時怎能採取更好的規劃和要求，減少破壞環境，甚或改善原本生態。這方面相信世界上其他地方，定有好例子可借鑑，香港更要決心在這嚴重關節眼上，竭力找出創新發展方式。

責任編輯：黃鑠安