D．PARK愉景新城家品折 綫上設$10着數區 綫下有一折優惠

踏入秋冬季節，除咗着衫要換季之外，屋企都係時候嚟個煥然一新！黛安知道，D．PARK愉景新城即日起至11月8日期間，有個「Happy Home Happy Family家品折」，為大家帶嚟融合綫上綫下嘅非凡購物體驗，包括網上特設$10着數區，有機會以$10換到原價幾千蚊嘅iPad、Apple Watch及任天堂Switch㗎！

公關姊妹分享，今次家品折集結綫上綫下優惠，除咗$10着數區，今個月21日前每朝11點，網上商店都會推出唔同嘅綫上驚喜優惠，集合40間商戶推出總值$50萬嘅半價商戶禮券，包括誠品書店、恆香、雞仔嘜等。

綫下亦集結咗過千件家品，部分仲會以震撼價1折優惠超值開售。好似原價$799嘅Casablanca CASA-V舒適羊毛枕，折後唔使$79.9；原價$1,680嘅Morris PAUL易理布藝多功能腳踏都只售$100等；另外，仲有空氣炸鍋、腳底按摩擺動椅等，以2折起發售，十分超值。

10月23日至26日期間，每日頭50位顧客消費滿$1,000，仲有人氣家居產品送，品牌包括Morris、Gilman、Amika等，記住唔好錯過喇。

本文轉載自《晴報》

▲ 今次「家品折」有好多超值貨品，大家快啲去搶購啦。

▲ 今次「家品折」有好多超值貨品，大家快啲去搶購啦。